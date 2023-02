Traçat alternatiu per evitar que els trens de mercaderies passin pel centre del Vendrell

La Plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentant una alternativa al traçat del Ministeri de Transports, perquè els trens de mercaderies deixin de passar per la costa i evitin les zones poblades, així com el complex petroquímic de Tarragona. D'aquesta manera, se circumval·larien els municipis de Reus i Constantí, passant per l'estació Camp de Tarragona i seguint un traçat paral·lel a Línia d'Alta Velocitat i a l'AP-7 fins a arribar a la línia convencional, una vegada passat el Vendrell. Mentre el corredor del mediterrani no sigui una realitat, la plataforma reivindica una altra proposta de via alternativa "d'emergència" amb la previsió que s'aprofitin vies ja existents.

El nou traçat que proposen des de la Plataforma Mercaderies per l'Interior parteix del Corredor del Mediterrani, després de la intersecció de Vila-seca en direcció nord, col·locant-se en paral·lel a la C-14, al seu pas per Reus. A partir d'aquí, es preveu que el trajecte segueixi l'antiga via Reus-Roda de Berà fins al polígon de Constantí i en direcció al ramal que connecta Vila-seca amb l'estació del Camp de Tarragona. A continuació, el traçat seguirà en paral·lel la Línia d'Alta Velocitat fins a la Pobla de Montornès. En aquest punt, abandonarà aquesta via i es col·locarà al costat de l'AP-7, vorejant el Vendrell, on seguirà fins a trobar-se novament amb la línia de l'AVE, que seguirà paral·lelament. A continuació, coincidiran la Línia d'Alta Velocitat i el Corredor del Mediterrani amb la línia convencional ja existent, per on es preveu que passi el futur corredor.

Segons la plataforma, aquesta nova proposta d'uns 45 quilòmetres i anomenada 'Corredor 4' garanteix l'objectiu de no passar per cap zona poblada, ja sigui de costa com de l'interior, ni pel complex petroquímic. Ara bé, el portaveu de l'entitat, Eugeni Sedano, ha lamentat que "els terminis possibles, perquè puguem veure un traçat definitiu del Corredor del Mediterrani per interior i lluny de nuclis poblats seria d'entre deu i divuit anys".

Nova proposta "d'emergència i provisional"



Davant d'aquests terminis a l'alça, Sedano ha assegurat que la plataforma ha plantejat una nova proposta "de solució d'emergència i provisional" que utilitzaria les línies que ja existeixen i que circumval·laria els municipis de l'anomenada Costa Daurada nord. Des de l'entitat proposen que els trens de mercaderies també utilitzin les línies per on passen actualment l'Euromed i l'AVE al seu pas pel Camp de Tarragona. L'enginyer de camins i membre de l'entitat, Ramon Juanola, ha assegurat que en aquest cas, i si hi ha compromís polític, el projecte podria materialitzar-se en un termini de tres anys.

Des de la Plataforma Mercaderies per l'Interior han assegurat que ja estan estudiant quin seria el cost del projecte, tot i que reconeixen que serà superior a les propostes presentades pel Ministeri de Transports. De moment, des de l'entitat han anunciat que seguiran reunint-se amb els ajuntaments, Generalitat i Ministeri, entre altres, perquè les propostes presentades arribin a bon port i els trens de mercaderies deixin de passar per la línia de costa, tal com s'ha reivindicat des de la plataforma durant els seus quatre anys de vida.