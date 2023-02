Noves propostes del cicle de concerts «El Vendrell sent la música»

Aquest 2023 el cicle “El Vendrell sent la música” continua amb la presentació de noves propostes en diferents espais del Vendrell per fer arribar la música a tothom.

El diumenge 19 de febrer, a les 12 h, a la plaça de la Sardana, Griselda Ramon i Àlex Jordi interpretaran peces de musicals i pel·lícules.

El diumenge 12 de març, a les 12 h, al Parc del c/ Alt Urgell (Mas d’en Gual), el cantant Rubelixi oferirà la seva música.

El dissabte 15 d’abril, a les 19 h, al Parc de la Muntanyeta, Eva Cabanes presentarà el seu primer treball en solitari, Metamorfosi.

El dissabte 22 d’abril, a les 22 h, al c/ Quatre Fonts, el grup Porland’s celebrarà els seus 26 anys donant-ho tot per reivindicar el rock. I aquest dia els Administradors de Santa Anna aprofitaran l’ocasió per presentar els actes de la Festa Major 2023.

I els dies 26 i 27 de maig, el Teatre Àngel Guimerà serà l’escenari de les cantates La Clika i La veu de la terra del Camp d’Aprenentatge Pau Casals i el Petit Taller de Cançons. En les dues cantates es comptarà amb la participació d’escoles del Vendrell.

La regidora de Cultura, Silvia Vaquero, ha explicat que “amb aquestes noves propostes del cicle “El Vendrell sent la música” que es presenten ara, ja seran 37 les accions que des del seu inici al 2021 porten la música, com un element de convivència i de coneixement de l’entorn i patrimoni, a tots els nuclis i barris del municipi perquè tothom la pugui gaudir”.