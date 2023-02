Segur s’enduu dues terceres parts de la inversió municipal de Calafell

Dues terceres parts de les inversions de l’Ajuntament de Calafell aquest 2023 s’executaran al nucli de Segur. D’un total de 6 milions d’euros d’inversions, 4 milions es destinaran a un barri que encara acumula un dèficit important de serveis i problemes crònics de manteniment, malgrat els avanços aconseguits durant els últims anys

Aquesta és la principal novetat del pressupost municipal per a enguany, que s’ha aprovat inicialment en la sessió plenària celebrada aquest 15 de febrer. Durant aquest 2023, l’Ajuntament disposarà de 53,38 milions d’euros. El pressupost de l’empresa pública Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA) serà de 20,8 milions d’euros. El total consolidat puja 61,28 milions.

L’alcalde, Ramon Ferré, explica: “És un tòpic sentir dir que a Segur no s’hi fa res. Però des que soc alcalde, ara fara 8 anys, això ha canviat. En aquest període hem impulsat prop de 60 grans actuacions al nucli, amb una inversió de més de 30 milions d’euros”. Ferré admet que “potser s’aprecia poc, per les dimensions enormes del nuci, però les xifres estan clares i el resultat es veu al carrer”.

“A més”, diu també, “el compromís amb Segur no s’expressa només amb una xifra total, sinó quina part de de l’esforç inversor hi dediquem. I enguany no pot quedar més clar. El compromís amb Segur, sense deixar de banda els altres nuclis i urbanitzacions, és total”.

La transformació de la ciutat-jardí

Amb els 4 milions d’euros que s’invertiran a Segur es podran continuar i acabar les obres ja iniciades l’any passat i engegar-ne de noves. El principal objectiu és posar en marxa la transformació de Segur Platja, un barri que concentra més de la quarta part del veïnat del municipi i que arrossega problemes des de la dècada de 1970, quan es va alterar el model de ciutat-jardí amb què havia nascut tot el nucli.

El projecte, que per import (10,5 milions d’euros) s’ha de realitzar en diversos anys, consisteix a renovar 25.000 metres de carrers, entre el Passeig Marítim i la via del tren, i del carrer Rin al carrer Loira. Serà una actuació d’impacte, que posarà al dia serveis obsolets i sobrepassats, pacificarà el trànsit, inclourà arbrat adequat i donarà solucions diferents a la inundabilitat. Ferré ho resumeix així: “Nous plantejaments urbanístics per a resoldre problemes de sempre”. I rebla el clau: “serà un referent de l’urbanisme del futur, que altres ajuntaments i molts arquitectes vindran a veure per a agafar idees”.

Altres inversions

El pressupost aprovat inicialment també inclou altres partides inversores. Per exemple, 500.000 euros per a realitzar els projectes guanyadors dels pressupostos participatius per a enguany, votats per la ciutadania a finals de l’any passat. També hi figura un milió d’euros per a nou parc urbà a Mas Mel, que donarà servei a tot el municipi, i la creació d’una deixalleria municipal. Així mateix, s’acabarà el mòdul de cuina de l’escola Vilamar, amb la qual cosa l’alumnat ja podrà consumir un dinar cuinat in situ al propi centre.

El pressupost 2023 també recull els acords polítics assolits per aprovar el de 2022, amb En Comú Podem, UAM i la regidora no adscrita Maite González, en la part que encara no s’havien pogut tirar endavant.

El pressupost ha quedat aprovat inicialment amb 11 vots a favor (PSC, En Comú Podem i la regidora no adscrita Maite González). Hi ha hagut 7 vots en contra (ERC, Ciutadans, la CUP, Sumem-Junts, UAM i el regidor no adscrit Javier Álvarez. A la sessió plenària hi ha hagut 3 absències.