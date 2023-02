Gairebé 4.000 persones desfilaran a la Rua de Carnaval el diumenge

El proper diumenge 19 de febrer a partir de les 12:00h se celebrarà la gran rua de carnaval del Penedès Marítim a L’Arboç. S’esperen una trentena de carrosses i 6 comparses amb un total de 3.900 participants d’arreu del Penedès. De l’Arboç, hi participaran 3 carrosses. Enguany és una edició de recuperació total de la vida social, festiva i cultural que tant caracteritza la nostra vila.

Aquest any, per actualitzar i millorar la festa, i augmentar la seguretat, es modifica el recorregut. La rua recorrerà els principals carrers de la vila en un ambient festiu i de disbauxa començant a l’ Avinguda M. Cinto Verdaguer, seguirà pel C. Major, Plaça de la Vila, Rambla Gener, C. Rafael de Casanova, C. Masdovelles, C. Ricard Domingo, Av. Sant Jordi, C. Andreu Suriol, Av. Penedès, Pl. De Catalunya, Via Augusta, i finalitzarà al Passeig Panxita aproximadament a les 14:00 hores.

Per als més petits, la festa tindrà la seva pròpia rua infantil de l’escola bressol municipal el divendres 17 de febrer a 3 quarts d’11 del matí. Començarà al Carrer Hospital (Davant de l’As d’Oros) i anirà fins a la Rambla Gener continuant pel Carrer Major finalitzant al davant de l’Ajuntament.

Per tercera vegada la Rua del Carnaval de l’Arboç forma part del Carnaval del Penedès Marítim conjuntament amb els carnavals del Vendrell, Calafell, Cunit i Cubelles. L’Ajuntament de l’Arboç fa una crida a tothom a gaudir de la festa amb civisme i responsabilitat. Tots els actes de Carnaval són organitzats per l’Ajuntament de l’Arboç.