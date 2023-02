El Carnaval de Calafell aplegarà 6.000 participants a cada rua

El Carnaval 2023, el del retrobament després de la pandèmia, aplegarà a Calafell 6.000 participants, en una cinquantena de grups, en les tres rues principals. Aquest proper cap de setmana, tornaran les xifres de participació d’abans de la covid i és que aquest és el primer Carnaval sense restriccions de cap mena.

El passat 2022 va poder-se celebrar amb limitacions importants, amb un màxim de 1.400 participants per rua. El 2021, directament no va organitzar-se cap celebració presencial.

La tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Lluïsa Lastra, explica que “és una gran alegria poder tornar a celebrar una festa tan important a Calafell com el Carnaval, de la forma que l’havíem fet sempre”. Lastra afegeix: “I per això hem volgut crear un nou acte per prolongar una celebració molt desitjada, després d’uns anys en què l’hem gaudit a mitges”.

De fet, la gran novetat d’aquest Carnaval, ja no a Calafell, sinó a tot el Penedès Marítim, és el Cos Blanc. És una festa nova que tindrà lloc el 25 de febrer, a partir de les 19 hores. L’epicentre serà al carrer Monturiol i inclourà una rua en la qual prendran part els grups guanyadors del concurs de carrosses i comparses.

Durant els dies tradicionals de Carnaval, hi haurà les tres rues principals, divendres (Segur) i dissabte (Platja) a la nit i diumenge a la tarda (Poble). A més, hi haurà el pregó del rei Carnestoltes, els dos carnavals infantils i el més recent concurs de difresses familiars.