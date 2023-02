Ramon Ferré: «Estem tips que ens prenguin el pèl amb el peatge de la C‑32»

L’alcalde de Calafell,Ramon Ferré ha manifestat que “estem tips que ens prenguin el pèl amb el peatge de la C-32”. Ferré ho ha dit en relació a l’augment de l’IPC en la tarifa que dilueix les bonificacions per als viatges recurrents. Per això, el Penedès Marítim exigeix ara la bonificació del 100% en tot el recorregut de l’autopista, en aquesta mena de desplaçaments.

L’alcalde diu també: “Estem cansats que, cada gener, l’increment per la inflació deixi en aigua de borraines unes bonificacions que els ajuntaments hem arrancat suant sang. Per tant, la forma que això no torni a passar és que la bonificació per viatges d’anada i tornada en 24 hores, sigui del 100%.

Ferré afegeix: “Si a la resta de territoris del país, això és possible, aquí també ho ha de ser. Més quan als altres territoris les autopistes tenen vies alternatives, i aquí no”.

L’alcalde de Calafell subratlla que el cost anual d’implantar la bonificació del 100% és molt baix. “Estem parlant d’entre 10 i 15 milions d’euros. Aquest import no farà trontollar pas el pressupost de la Generalitat. Tot el contrari, és una xifra viable i assumible”.

La bonificació en els viatges recurrents és quelcom que “beneficia persones del nostre territori que van a treballar a l’àrea metropolitana de Barcelona, però també per a les persones que fan el recorregut invers”, apunta Ferré. “I que no sigui per dies naturals, sinó en les 24 hores posteriors a l’anada, ha estat bo per a persones que fan torns i guàrdies, o que fan hores extres”.

L’alcalde recorda: “Les bonificacions no són la solució definitiva, que hauria de ser l’aixecament de barreres i el final del peatge. Però són un pas en la direcció correcta i un avanç cap a l’objectiu final”. I aporta una dada important: “Amb les bonificacions que hem aconseguit fins ara, el trànsit per la carretera C-31 es pot reduir en més de 10.000 vehicles diaris i els ajuntaments ja podem plantejar-nos demanar la titularitat d’aquesta via i convertir-la en una travessia urbana”.