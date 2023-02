La Policia Local de Cunit crea una unitat específica de trànsit

La Policia Local de Cunit ha creat la Unitat de Trànsit, la tercera unitat operativa en menys d’un any després de comptar amb la Unitat Policia Verda i la Unitat Dron.

La nova Unitat de Trànsit, que desenvoluparà les seves funcions amb el suport de la Unitat de Dron, estarà destinada a controlar i regular el trànsit dins del municipi i també afavorir la seguretat viària a Cunit, tant per vehicles com per vianants. Per a aconseguir-ho es realitzaran dispositius, controls i accions preventives que afavoreixin la mobilitat i la seguretat i s’adreçaran tant a les persones que condueixen com a la ciutadania en general.

La Policia Local ha iniciat ja un procés de renovació total dels equips de control de velocitat i de detecció de drogues i alcohol. L’objectiu és posar el focus en assolir “0 conductes de risc al volant”.

La regidoria de Seguretat Ciutadana destaca que de totes les denúncies de 2022, 55 van ser per consum d’alcohol al volant i 24 per no portar cinturó de seguretat i altres elements de seguretat passiva. “El propòsit d’aquest 2023 incidir les conductes de risc, per això l’aposta per la creació d’aquesta Unitat de Trànsit que vetlli per la seguretat de tothom” segons explica el regidor de Seguretat Ciutadana Xavier Lorenzo.