Obert el període de propostes per a l’11è Premi Teresina Martorell

El regidor de Polítiques de Gènere, ’Igualtat i Drets LGTBIQ, Christian Soriano, ha anunciat l’obertura del termini perquè la ciutadania, persones o entitats, puguin presentar propostes per a l’11è Premi Teresina Martorell. Aquestes es podran fer arribar a través d’una instància o bé per correu electrònic a igualtat@elvendrell.net fins el 28 de febrer.

L’any passat, dins del programa d’actes del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, es va recuperar aquest reconeixement després d’uns anys d’aturada, recaient en la mestra Montserrat Caralt.

El Premi té l’objectiu de posar en valor la figura de la mestra i pedagoga Teresina Martorell i alhora el de reconèixer i visibilitzar socialment el valor del treball realitzat per dones en qualsevol àmbit del municipi.

En concret, el guardó s’atorga amb caràcter individual a una dona o a una entitat que hagi desenvolupat al municipi activitats en qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació o que hagi contribuït a la defensa de la igualtat entre gèneres i que siguin susceptibles de reconeixement públic.



El regidor d’Igualtat ha valorat positivament l’edició de l’any passat i ha animat la ciutadania a participar en el premi presentant les seves propostes de candidates. Precisament, Soriano ha destacat la importància no tan sols de la recuperació del Premi “sinó també la voluntat de fer-ho d’una manera participativa i per això, a banda de l’existència de la Comissió del Premi Teresina Martorell, formada entre altres per les diverses entitats de dones del municipi i persones relacionades amb el món feminista, també des d’avui i fins al 28 de febrer estarà oberta la possibilitat que tota la ciutadania pugui enviar via electrònica quines son les seves propostes”.