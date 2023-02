Sant Jaume prepara l’agermanament Saint-Viaud

L’alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Marc Palau, va rebre el seu homòleg del municipi francès de Saint-Viaud, en Roch Chéraud. La trobada va tenir lloc a l’ajuntament amb l’objectiu de buscar, a la regió del País del Loira, i que, a més de tenir unes xifres de població similars a les de Sant Jaume dels Domenys, també té la peculiaritat de comptar amb nombrosos nuclis de població en un municipi de gran extensió territorial.La trobada va servir per conèixer de primera mà, intercanviar material turístic i posar les bases a un futur nexe de col·laboració entre ambdós municipis. L’alcalde Chéraud va destacar les semblances entre els dos municipis, tant pel que fa al territori com també al nivell cultural, va estendre la mà per seguir treballant en aquesta futura unió i va convidar l’alcalde de Sant Jaume a fer una visita al seu poble.Marc Palau, va valorar positivament aquesta primera trobada que va finalitzar amb la signatura per part del molt honorable alcalde Chéraud, en el llibre d’honor del municipi. En Marc Palau seguirà en contacte amb el primer representant del poble francès per anar polint les futures col·laboracions i