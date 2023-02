El Vendrell programa 12 espectacles i concerts fins el mes de juny

Cristina Genebat, Marta Marco i Carlota Olcina, que arribarà al Vendrell el diumenge 26 de febrer, a les 18 h, després de l'èxit editorial i teatral arreu del país. Aquesta és la història de tres dones que, tot i haver nascut en continents molt dispars, comparteixen unes idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat.Lluiten contra allò que s’espera d’elles, afronten les adversitats amb tenacitat i es determinen a aconseguir el que és essencial per elles. No es coneixen, però les unirà la lluita contra el destí que els havia estat reservat i la voluntat indestructible de viure amb esperança i il·lusió.El 4 de març agafarà el relleu l'Auditori Pau Casals amb la formació Dream Big Funk Band,, que farà un homenatge a quatre grans artistes (Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder i Chaka Khan), en un nou projecte amb arranjaments totalment nous d’alguns dels seus temes més emblemàtics, des de la vessant més funk, amb quatre cantants i amb el poder sonor d’una big band formada per dinou dels millors músics de Catalunya, sota la direcció de Vicens MartínL'endemà diumenge dia 5, a les 17.30 h, al Teatre Àngel Guimerà, «La leyenda del bambú» fusionarà la dansa i el teatre per a convertir-lo en un espectacle per a tota la família, encapçalat per la vendrellenca Beatriz Higueras.Explica la llegenda, que una jove bailaora anomenada Guajira, somiava arribar a dalt de tot i fer la volta al món amb el seu art. La Guajira va fer les maletes i va iniciar la seva nova aventura molt entusiasmada, però no comptava amb els reptes i desafiaments que s’aniria trobant peraconseguir el seu gran somni., amb versió de Pablo Ley, sota la direcció de Carme Portacelli, sense perdre de vista els orígens ni renunciar a l’essència d’aquest text universal, es trasllada al segle XX, a la Barcelona de l'anarquisme, i hi introdueix dos personatges nous: una periodista i un comissari de policia, que serà l’encarregat d’investigar un crim: un treballador ha assassinat el seu amo. En Manelic ha matat en Sebastià per alliberar la Marta (i a ell mateix)Aquesta revisió del clàssic comença la seva gira al Vendrell, després de la representació al TNC, i s'allargarà a nivell nacional i internacional.La programació seguirà el 18 de març, a l'Auditori Pau Casals, amb el grup Las Migas. Quatre dones músiques, guerreres i viatgeres reneixen i es reinventen, una vegada i una altra. Divuit anys després de la seva fundació, ja són un petit clàssic del flamenc més femení, valent i alegre. Amb un recent Latin Grammy al Millor Àlbum Flamenc pel seu darrer treball «Libres», Las Migas són una de les bandes consolidades més màgiques i internacionals.El teatre tornarà a centrar l'atenció el dissabte 25 de març, amb «i es durà a terme coincidint amb els 50è aniversari de la mort de Pau Casals.Pau Casals ofereix un concert a la Casa Blanca, convidat pel president Kennedy. És l'any 1961. Casals i Kennedy s’admiren. Però tenen idees ben diferents. El món penja d'un fil, i les tisores per tallar-lo estan en ben poques mans. Dues personalitats fortes i convençudes que es van asseure per parlar cinc minuts i en van parlar més de cinquanta.Dissabte 1 d'abril torna l'Orquestra Camerata XXI, a l'Auditori Pau Casals.Aquest concert és un homenatge a qui va ser l’ànima del projecte de Camerata XXI des de gairebé els seus inicis, el Xavier Blanc, que ens va deixar l’octubre de 2021. El seu llegat a Camerata XXI i a la cultura de les comarques tarragonines és incalculable. La continuïtat del projecte és el millor homenatge que se li pot fer.En aquest context, «Invisibles», és un programa que posa el focus en diferents invisibilitatsque envolten el món de la música i els seus personatges.L’efecte transformador de la música també és invisible, així com la seva capacitat de commoure i generar passions. De vegades, senzilles melodies com les que va enregistrar el Xavier Blanc amb el seu quartet en el disc «Cordes invisibles», captiven sense saber com.Dissabte 15 d'abril arriba la companyia sevillana Atalaya que enguany celebra el seu 40è aniversari, i torna al Vendrell amb el clàssic «El Avaro» de Molière, després del darrer èxit assolit al TÀG amb l’obra «Madre Coraje».Amb vuit actors en escena, s'emmarca en els grans projectes de la companyia i, més en concret, entre els que es presenten en clau de musical.L'obra, a través de la comèdia, exerceix una profunda crítica contra la hipocresia burgesa i contra el pitjor de l’alta societat, i mostra el costat més mesquí i egoista de l'ésser humà, en què es porten a l'extrem els problemes generats pels diners i el poder; fet que resulta, lamentablement, de notable actualitat.Reggae Per Xics - The Penguins presenten el seu nou disc «Quadern de Bitàcola» el diumenge 16 d'abril a l’Auditori Pau Casals, amb una espectacular escenografia per viure tot un seguit d’aventures extraordinàries, on es descobrirà la fauna i flora oceànica, i també les conseqüències mediambientals de viure en una societat productiva, encara incapaç de gestionar els seus residus.Tot un Quadern de Bitàcola a ritme de reggae!El dissabte 6 de maig l'Auditori Pau Casals rebrà Mariona Escoda, que s’ha convertit en tot un fenomen social i televisiu després d’haver guanyat el talent show de TV3 «Eufòria». La cantant i compositora presentarà el seu primer treball discogràfic.Amb la capacitat de commoure i fer transitar l’espectador per estils ben diversos, la intèrpret vol explorar gèneres en la creació de les cançons en les quals està treballant: del pop-rock a balades, cançons més ballables, cançons d’autor o pujar les revolucions amb temes més uptempo. El nou single «Et deixo la mà» és una cançó empoderadora, amb força i potència, en què el seu principal significat té a veure amb l’evolució de la Mariona com a artista i dona.La programació segueix el diumenge 7 de maig, amb un nou espectacle familiar, «En Joan sens por i la casa encantada», una història tant terrorífica com divertida.El protagonista, en Joan no té por a res, a casa seva ho han provat tot i no hi ha manera. Tota la família està molt preocupada, i per això decideixen contractar una agència d’aventures que els organitzarà un cap de setmana terrorífic en una casa encantada.Allà els espera en Sebastian Ugurt, un peculiar amfitrió que posarà tot el seu empeny en oferir un cap de setmana de por al Joan, la seva germana i els seus pares. No ho farà sol; compta amb l’ajuda de dos divertits monstres que, tot i les ganes que hi posen, sovint desperten més rialles que no pas crits.Dissabte 13 de maig, el jazz serà el protagonista a l'Auditori Pau Casals.Torna el CMS trio, Colina, Miralta, Sambeat. La seva recepta màgica de jazz, estàndards llatins i músiques d’arrel popular continua més viva que mai, després d’anys trepitjant els escenaris de tot el món. Un directe amb temes propis i estàndards clàssics de jazz, a ritmes i colors africans, colombians i, fins i tot, flamencs; balades amb aire de danzón cubà; calipsos... Música popular i accessible per a tots els públics.La cloenda de la programació serà en clau d'humor, el dissabte 20 de maig, amb l'espectacle teatral «Les bones intencions», creada i dirigida per Marc Artigau i protagonitzada per Míriam Iscla i Joan Negrié.Una nit freda de febrer, La Paula i el Pere es coneixen en un descampat per fer un intercanvi de substàncies i allà, enmig d’aquell negoci, tenen una visió: muntaran una empresa conjunta especialitzada en la organització de festes personalitzades.I aquesta nit, per fi, és el gran esdeveniment. Han muntat una gran festa de temàtica catalana, amb uns convidats molt importants i influents. Mentre assagen els darrers detalls amb els figurants de la festa, en Pere rep un missatge que ho canviarà tot.Una de les principals novetats de la nova programació és el «Temporada 3.0», pensat per a joves d'entre 15 i 30 anys, empadronats al Vendrell, que podran obtenir les entrades per l'import de 3 € (al web www.temporada.cat podran aplicar el codi promocional T3)Per a la resta de públic, es mantenen els descomptes per a les persones que volen comprar entrades per a més d'un espectacle. Són els abonaments +3 (30% descompte al comprar 3 o 4 espectacles), +5 (35% descompte al comprar de 5 a 8 espectacles), l'abonament total (9 espectacles amb un 40%), i l'abonament jove (50% per a descompte a menors de 25 anys,per a la compra de 3 o més espectacles). També es poden adquirir entrades pels 3 espectacles familiars, pel preu total de 15 €.Les entrades estan numerades i es posen a la venda el proper divendres 10 de febrer, a partir de les 10 del matí a www.temporada.cat. Les persones interessades també les poden comprar de forma presencial, el mateix dia, a la recepció de l'EMMPAC, i tots els divendres no festius, de 10 a 13h, o bé a taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament així ho permeti.