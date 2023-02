El govern del Vendrell lamenta el contenciós de Som poble‑ERC

La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Recollida de residus, Núria Rovira, ha mostrat la sevaNúria Rovira ha explicat que “es tracta d’una situació que calia resoldre i regularitzar, perquè es tracta d’un contracte de fa 25 anys, i s’ha seguit tota la tramitació administrativa seguint la legalitat.En conclusió, s’ha treballat seguint un criteri tècnic i s’ha arribat a un consens polític de dues terceres parts del Ple, i per tant estem molt satisfets per haver trobat una solució per resoldre la problemàtica d’un contracte obsolet”.El portaveu del govern municipal, Christian Soriano, ha dit que “lamentem la decisió d’interposar aquest recurs per part de Som poble-ERC-AM i creiem que aquest fet és el resum de la seva no activitat en aquest mandat i l’absència d’un projecte polític. Entenem que es tracta d’un recurs desesperat, que no respon a la realitat i que l’únic que fa és mostrar la seva impotència política i el seu ànim de bloquejar tot el que es pugui fer des del govern municipal”.La renovació del contracte de la neteja viària del 1999 era una de les prioritats d’aquest mandat, ja que estava caducat des de l’any 2016 i no permetia cobrir les necessitats reals del municipi. Després de tres anys de treball tècnic de diferents departaments jurídics i administratius de l’Ajuntament s’ha trobat una solució, que ha comptat amb el consens polític de dues terceres parts del plenari, i ara ens trobem en la fase de presentació d’ofertes.El govern municipal considera que la licitació del contracte és molt necessària perquè presenta una actualització del servei per adaptar-lo a les noves necessitats del municipi amb un 35% més d’inversió -posant 600 mil euros més fins arribar als 2,3 milions d’euros anuals-, amb una ampliació d’hores de servei, amb un reforç de personal i amb una renovació de maquinària per una de més eficient i més àgil.Christian Soriano ha dit que “al final, Som poble-ERC-AM posa en qüestió un informe tècnic i la feina dels polítics no és valorar la feina dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament sinó que és fer política, i aquí no els hem trobat mai. Volen intentar guanyar amb el contenciós el que no han estat capaços de fer-ho a la Sala de Plens i lamentem una decisió que és negativa per a la ciutadania del Vendrell”.