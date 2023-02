Som Poble-ERC presenta un recurs per aturar la licitació de la neteja viària del Vendrell

Som Poble -ERC ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la nova licitació del servei de neteja viària del Vendrell. Es tracta d’un contracte de 12,8 MEUR pels propers cinc anys, el qual resol la pròrroga forçosa en què es trobava el servei des del 2016. Els regidors de Som Poble – ERC l’han impugnat perquè asseguren que l’informe justificatiu de la nova licitació no inclou una anàlisi econòmica detallada.



El grup municipal avisa que disposar d’aquestes dades permetria avaluar la viabilitat de mantenir el servei externalitzat o bé veure si seria més òptim municipalitzar-lo. En aquest sentit, insten la justícia a aturar la licitació fins que es disposi d’un informe econòmic detallat.

“És legítim que el govern aposti per la privatització, però primer volem que es faci correctament allò que marca la normativa”, sosté el regidor Josep Mañé, que recalca l’obligatorietat de disposar “d’un estudi objectiu i tècnic” que indiqui quin model és “millor”.

Mañé recalca que el consistori va contractar una persona expressament per redactar l’informe per avaluar el servei prestat fins ara i estudiar els pros i contres del model extern i la municipalització. “Però sembla que les dades sobre la internalització del servei no els eren favorables i per això no les han inclòs”, etziba el regidor, que apunta que “de les 12 pàgines de l’informe, només 2 analitzen el vessant econòmic i ho fan sense cap dada concreta”. El partit considera que el document és “purament subjectiu”.

Som Poble – ERC recorda que ja va queixar-se per la falta d’aquestes dades durant el procés d’al·legacions de la nova licitació. El partit lamenta que el ple municipal desestimés les al·legacions, motiu pel qual, ressalten, ara han traslladat el cas al Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. Insten el jutge a declarar nul·la la resolució de les al·legacions i també volen que obligui el consistori a fer un informe econòmic més exhaustiu sobre els diferents models de prestació de la neteja viària.

La formació assegura que disposar d’aquesta anàlisi evidenciaria que la municipalització del servei seria l’opció més econòmica pel consistori.