Calafell retola passos de vianants amb pictogrames

L’Ajuntament de Calafell està retolant els passos de vianants propers a les escoles del municipi amb pictogrames per a infants amb transtorns de l’espectre autista (TEA). Aquesta senyalització facilita creuar correctament a persones que, a causa del TEA, tenen dificultats de comprensió verbal.

“Aquesta actuació sorgeix d’una demanda de la comunitat educativa del municipi”, explica el tinent d’alcalde de Mobilitat, Miguel Ángel Perín. El regidor afegeix: “És important tenir en compte que no es tracta únicament d’un tema de vialitat, sinó que també compleix una funció educativa per a l’alumnat al qual s’adreça aquesta mesura”.

La mesura s'aplicarà també a altres passos de vianants del municipi, especialment en els llocs més transitats, hi hagi o no una escola a prop.

Els pictogrames són dibuixos que representen i expressen un concepte. Només amb mirar la imatge, hom hauria de comprendre de què es tracta. En el cas dels passos de vianants, són quatre imatges que demanen aturar-se, mirar, comprovar que els vehicles s’han aturat i creuar.

Tanmateix, l’objectiu no és comunicar-se a través dels pictogrames i deixar de “parlar” per via audioverbal, sinó integrar totes dues vies comunicatives: la visual (amb els dibuixos) i l’oral (mitjançant instruccions verbals). Així, els pictogrames ajuden a augmentar la comunicació i a establir una organització. És per això que s’afirma que els pictogrames són un sistema augmentatiu de la comunicació.