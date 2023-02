Article de Miquel Casellas: «El panorama vendrellenc a cinc mesos»

Anem a donar un cop d’ull al panorama vendrellenc a cinc mesos de les properes municipals. Davant de tot preparat per guanyar amb el cava i les copes encarregades per la gran nit, els optimistes amb els de sempre i el Batman i Robin que no paren quiets. Enguany hem vist el Kenneth i el Sito a Pastorets, a futbol, ara només falta que estiguin allí el dia de la Xatonada popular demostrant el seu art en aquest plat, símbol del Vendrell. Aquesta és una prova clau en el seu camí polític per demostrar el seu tarannà.

Després tenim un seguit de partits al voltant d’ERC i la Cup que van fer, però s’esperava una arrencada més forta, però de moment encara no han posat la tercera marxa i van una mica a ralentí. Per ser el presumpte cap de l’oposició tot molt lent. Esperem que vagin agafant velocitat a mesura que s’apropi la gran data. Si la cosa va a aquest ritme i no són més encertats alguns dels seus acudits no hi veig molt de futur. Encara hi ha temps abans no arribi el final del partit.

Després tenim el partit Vintage encapaçalat pel Josep Maria Llasat i el Navarrete que s’ha buscat una formació després que on estava hi hagut una mena d’ocupació i la majoria de membres d’ERC han tocat el dos, tot i que encara queda algun jove de la vella guardia que s’ha mantingut fidel als ideals republicans. Aquest partit servirà per recollir una mica l’herència dels seguidors de Benet Jané i el seu fidel escuder Jaume Domingo i el procés i tot això que l’independentisme català ha viscut en els darrers mesos per arribar on estem que és una mica menys d’on varem sortir el 2010. Aquest partit va fent .

Després tenin uns altres partits com els col·legues del Diu i de la Mar Vázquez que jo crec que no arribaran a treure cap regidor perquè la gent acostuma a votar segur i no crec que els amics i compromisos arribin a 800 vots per aconseguir el primer ascó per aquestes formacions personals tot i que mai se sap que passarà al final. Alguns més confiats han caigut i altres s’han trobat resultats que no s’esperaven. El PP segurament treurà algú perquè sinó es presenten ciutadans doncs el vot de la dreta racional ha d’anar algun lloc, però ves a saber potser al final també votaran optimista que ve a ser com el cotxe escombra de la política local i ho arreplega tot sense complexes. Després ja farem mocions i les repassarem 1.000 vegades per no ferir sensibilitats.