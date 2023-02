El Consell Comarcal del Baix Penedès ha senyalitzat tretze antics camins ramaders mil·lenaris per donar un nou impuls al turisme. “Fins ara ens hem reduït massa al sol i platja de la costa, i hem de tenir present tot el potencial que tenim a l’interior”, ha defensat aquest dilluns el conseller comarcal Jaume Casañas durant la presentació del mapa d’itineraris. Són rutes utilitzades bàsicament per excursionistes de la comarca, “molts dels quals pensen que són camins sense identitat”. Ara la intenció és que els usuaris en coneguin la història i atraure també visitants. El mapa es complementarà amb una jornada d’homenatge a la transhumància que se celebrarà el 15 d’abril amb un recorregut entre la Bisbal i el Montmell.

Després d’impulsar a finals d’octubre la recuperació de la carrerada de Santa Coloma amb una ruta de tres dies amb un ramat d’ovelles, el Consell Comarcal del Baix Penedès s’ha proposat ara fomentar tots els camins ramaders d’aquest territori. Ha instal·lat plafons als tretze municipis pels quals transcorren els itineraris i també ha situat petites plaques que visualitzar les rutes enmig d’altres itineraris i encreuaments, com els GRs.

El mapa senyalitzat ara inclou les quatre grans carrerades ramaderes que creuen la comarca de nord a sud i d’est a oest. Són la carrerada de Santa Coloma (60 km), la de Coll d’Arca (31 km), la de l’Arboç a Rodonyà (24,5 km) i la de Salomó a Calafell (25 km). També s’identifiquen una desena de camins ramaders de menor longitud que passen per les zones d’en Ralet, Riera de Santa Oliva, Sant Marc, Montmell, Mas Bartomeu, Bonastre, Bellvei, Albinyana, Llorenç i la Serra -antic camí de Valls-.

“Cap d’aquests itineraris és un camí qualsevol, sinó que tots tenen una història de centenars d’anys que volem que la gent conegui”, ha insistit Casañas, que ha apuntat que alguns dels camins permeten fer, alhora, el recorregut circular dels miradors habilitats l’any passat a diverses zones muntanyoses. Casañas sosté que aquests itineraris permeten posar en valor, entre altres, la cultura de la pedra seca, el paisatge i zones d’abeuradors que utilitzaven antigament els ramats.

Per donar empenta al projecte, el Consell Comarcal està enllestint una jornada festiva d’homenatge a la transhumància i la ramaderia pel proper 15 d’abril. El punt de partida serà la Bisbal del Penedès, on s’organitzaran diverses conferències i on començarà una excursió de 17 km que arribarà a la Juncosa del Montmell i seguirà fins el celler Can Marlès, a Can Ferrer de la Cogullada.