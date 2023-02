El Departament de Territori ha rebutjat la gratuïtat dels peatges encara existents a Catalunya –que depenen de la Generalitat– per l'impacte pressupostari de la mesura i pel fet que "es desviaria de les polítiques de descarbonització de la mobilitat" i d'incentiu del transport públic. Fonts de la conselleria han valorat així la protesta que aquest diumenge ha tallat l'autopista C-32 al Garraf. Segons el Govern, les polítiques de mobilitat sostenible són "prioritats" de l'executiu i per això defensa el pagament per ús de les infraestructures viàries.

La protesta d'aquest diumenge l'han protagonitzada mig centenar de vehicles que reclamaven que els viatges d'anada i tornada fets en un mateix dia per la C-32 siguin gratuïts. Els conductors s'han concentrat a Vilanova i la Geltrú i han accedit a la C-32 fins a Sitges, on han ocupat tots els carrils en sentit nord i han reduït la velocitat fins a provocar un tap que s'ha allargat una mitja hora. La Generalitat ha defensat els descomptes que preveu aplicar a partir del mes de març a aquesta via i que faran que els usuaris del peatge de Vallcarca (Sitges) paguin "menys del que pagaven l'any 2005, fa gairebé 20 anys" i que el tram de Cubelles (Garraf) a Calafell (Baix Penedès) sigui gratuït. L'alliberament total dels peatges, argumenta la conselleria, se sumaria als prop de 50 milions d'euros que ja assumeix la Generalitat en concepte de bonificacions, descomptes i reduccions de les tarifes.