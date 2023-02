L’escriptor Leonardo Padura presenta el seu darrer llibre a la Bisbal

El pròxim 18 de febrer a les 18:00 hores, al Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès, tindrà llocLa presentació estarà precedida per la inauguració a les 17:30 hores de la mostra dea diferents presentacions de la novel·la.L'organització de l'esdeveniment és una iniciativa de ladel Penedès i l'accés és lliure fins a completar l'aforament.L'obra de Leonardo Padura (l'Havana – 1955) és crucial en el context iberoamericà de la coneguda com aLa seva obra, extensa i molt premiada com a novel·lista, assagista i guionista de cinema, té especial rellevància per les seves novel·les de gènere negre protagonitzades per l’investigador Mario Conde. Després dels seus primers anys com a reporter de premsa, Padura abandona el periodisme per a dedicar-se a la literatura.“Pasado perfecto”, la seva primera obra amb Mario Conde com a protagonista, es publica l'any 1991 i serà el primer lliurament de la denominada “Tetralogía de les cuatro estaciones”, quatre novel·les amb Mario Conde com a tinent de policia a les quals seguiran cinc títols més amb un Mario Conde dedicat a la compra de llibres de segona mà, amb vocació d'escriptor i convertit en investigador privat.Amb l'Havana com a centre neuràlgic de totes les trames, les novel·les de Padura són la combinació d'una justa dosi de crim i un rerefons històric en el qual Mario Conde se submergeix per a deambular pels viaranys de la corrupció on els límits entre víctima i botxí acostumen a desdibuixar-se.El seu últim treball, “Personas decentes”, està ambientat a l'Havana de l'any 2016 on coincidiran una sèrie d'esdeveniments històrics com la visita a l'illa de Barack Obama, un concert dels Rolling Stone i una desfilada de Chanel. Amb la policia desbordada davant tanta acumulació de successos, Mario Conde, complerts ja els 62 anys, és requerit per a col·laborar en la investigació de l'assassinat d'un antic repressor cultural dels anys 70.En paral·lel a aquesta trama principal s'afegeix una segona història escrita pel propi protagonista, Mario Conde, i ambientada a principis del segle passat. L'assassinat de dues dones posarà en evidència una història de rivalitat entre dos homes poderosos dedicats als negocis del joc i la prostitució.El final de la novel·la, magistralment rematat per Leonardo Padura, ens revelarà com dues històries aparentment inconnexes acaben tenint molt en comú.Leonardo Padura (l'Havana, 1955), abans de rebre elpel conjunt de la seva obra, havia aconseguit el reconeixement internacional amb les seves novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente i La transparencia del tiempo, traduïdes a nombrosos idiomes i mereixedores de premis com el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el Premio de las Islas 2000, el Brigada 21 o el Premio de Novela Histórica Barcino. Les primeres han estat l’origen de la sèrie televisiva Vientos de la Habana (Premio Platino). També és autor de La novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros (Premio de la Crítica en Cuba, premi Francesco Gelmi di Caporiacco, Carbet del Caribe, Prix Initiales i Prix Roger Caillois), Herejes (Premio de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza), Como polvo en el viento, del llibre de relats Aquello estaba deseando ocurrir, i de la novelització de Regreso a Ítaca, així com dels assajos reunits a Agua por todas partes i del reportatge sobre la música llatina Los rostros de la salsa.