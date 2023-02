El cicle de caminades Tot Natura de Cunit estrena temporada

El programa de rutes guiades de Cunit obre una nova temporada amb una mitjana de tres sortides mensuals, a punts escollits de la nostra geografia catalana per donar a conèixer el territori i transmetent els valors de respecte, coneixement del medi i conscienciació per la seva conservació i promovent les relacions personals amb la convivència i valors socials que van contribuir al naixement del Tot natura l’any 2000 i que s’ha mantingut i consolidat.



La temporada passada es poder va recuperar la normalitat després de dues temporades molt limitades per la pandèmia de la Covid-19, però que en el darrer trimestre va experimentar un creixement exponencial de la participació, omplint en totes les sortides la capacitat màxima dels autobusos, destacant l’èxit de participació amb més de cent cinquanta persones amb la darrera etapa del camí de la transhumància de la Carrerada de Santa Coloma de l’Arboç a Cunit.

Aquesta 23a temporada del Tot Natura neix com a continuïtat de la consolidació de la temporada passada després de la pandèmia, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de sortides i allargar la temporada des de primer s de febre fins a mitjan desembre, amb la voluntat de donar servei a tots els cunitencs i per extensió a tothom qui ens vulgui acompanyar, per conèixer el territori i fer una activitat física i saludable, amb una gran quantitat de propostes, destinades a tots els públics i a tots els nivells.

Per començar temporada i anar fent boca s’ha editat un avançament de programa pel primer mes de temporada, que seguidament s’adjunta, perquè el públic en tingui coneixement i pugui reservar-se les dates a l’espera de la publicació del programa definitiu i complet, el més aviat possible.

El programa Tot Natura de Cunit, és una activitat pública i gratuïta, sense ànim de lucre i que està inscrita en el cens d’organitzadors d’activitats físic-esportives en medi natural del departament d’esports de la Generalitat de Catalunya i és una de les que suma major participació i amb una programació més completa i extensa de tot Catalunya.