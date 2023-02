El centre cívic de Valldemar, Montmar i les Brises, obrirà a l’estiu

Les obres de construcció del nou centre cívic de les urbanitzaciions Valldemar, Montmar i les Brises, avancen ràpid. En només dos mesos de treball ja s’han completat els diferents edificis que el formen. Ara ve la part més llarga dels treballs, la de les instal·lacions tècniques, però el calendari va al dia i l’equipament obrirà portes l’estiu vinent.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica: “Aquest equipament ja està agafant formra i ben aviat serà una realitat”. Ferré afegeix: “Per fi s’està responent a una demanda històrica del veïnat de Valldemar, en una ubicació, a cavall de tres barris, el mateix Valldemar, les Brises i Montmar, que donarà servei a moltes més persones”.

El centre cívic s’està a un terreny de propietat municipal, situat entre el carrer Molina i l’avinguda Marca Hispànica. Té una superfície d’uns 400 metres quadrats edificats, en una sola planta. Hi ha un espai pensat per a bar, per donar vida cada dia a l’espai, i dues sales per a activitats: una de gran, polivalent; i una de més petita, per a reunions. A més hi haurà uns vestidors i dutxes, ja que a l’exterior es farà una pista poliesportiva, de 40x20 metres.

Els diferents espais del centre cívic poden funcionar independentment els uns dels altres. Això hi donarà un gran plus de polivalència i utilitat. La regidoria de centres cívics serà la responsable de gestionar-lo i a qui s’hauran d’adreçar les peticions d’ús.

El pressupost és de 1.300.031,76 euros. La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 692.471,24 euros, provinent del Pla d’Acció Municipal, del període 2020-2023.