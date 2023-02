Les donacions de sang pugen un 63% a Calafell

Les donacions de sang i plasma al municipi van créixer un 63% durant l’any 2022, en relació a les registrades durant l’any anterior. La normalització de les nostres vides després de la pandèmia ha permés recuperar nivells de donació anteriors, i fins i tot superar-los.

“És una excel·lent notícia que palesa la solidaritat de les persones que viuen al nostre municipi, i que haurà ajudat a moltes persones que necessitaven una transfusió”, explica la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Helena Rubio.

El 2022 es van recollir 602 donacions, davant les 382 de l’any anterior. Al centre cívic Cinema Iris, es va passar de 275 a 363. Al centre Montse Civit, al Port de Segur, de 107 a 239. Durant la pandèmia s’ha consolidat que les donacions es facin en els centres cívics, en comptes de l’autobús del Banc de Sang i Teixitis que abans ens visitava.

Rubio subratlla: “Vull destacar l’embranzida que han agafat les donacions fetes al Montse Civit. I és que no hi ha res com donar facilitats”.

Representants de l’Ajuntament i del Banc de Sang s’han reunit per valorar aquestes dades i per mirar de millorar-les. En aquesta trobada, el Banc de Sang ha insistit en un punt: la necessitat d’incrementar les donacions de plasma. El seu nombre és insuficient, ja que només cobreix la meitat, aproximadament, de les necessitats.

En principi, tothom pot donar tant sang com plasma. Els requisits i les excepcions són gairebé els mateixos. Però de plasma se’n pot donar cada quinze dies, amb un màxim de 24 donacions l’any, perquè el cos el recupera molt ràpidament. En canvi, de sang se’n pot donar quatre vegades l’any, els homes, i tres vegades, les dones.

La donació de plasma és una mica més llarga que la de sang, ja que un aparell ha de separar els diferents components de la sang. “Però la solidaritat també ens hi ha d’arribar i no oblidem que és una ‘molèstia’ mínima”, diu Helena Rubio.

El plasma ajuda a aturar hemorràgies en els accidents greus i serveis per a fabricar medicaments, per exemple per a malalties relacionades amb la coagulació de la sang, com l’hemofília.