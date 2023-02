Nou enllumenat i millor gespa al camp de futbol de la Bisbal

El camp de futbol municipal comptarà amb 16 nous projectors de llum LED aquest 2023. La Junta de Govern del 30 de gener ha aprovat adjudicar provisionalment el subministrament i la instal·lació dels projectors a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. per un import de 42.024,58€ (IVA inclòs). Ara, l’empresa té set dies hàbils per presentar la documentació corresponent per poder fer l’adjudicació definitiva. Els objectius principals que persegueix aquesta contractació són:

• Reduir de forma considerable el consum elèctric

• Millorar l’eficàcia lumínica i energètica

• Complir els requisits de mínima contaminació lumínica

• Complir els requisits d’il·luminació en instal·lacions esportives

• Alleugerir el pes de les torres d’enllumenat

El camp de futbol municipal disposa, en l’actualitat, de quatre torres d’il·luminació amb projectors de llum artificial -focus- que no són de tecnologia LED. Cada torre disposa de 4 focus d’il·luminació i, cada focus, consumeix 2.000 Wh. A més, el sistema actual no compta amb cap regulador de flux lumínic, el que suposa que, un cop s’apaguen els focus, s’ha d’esperar a que es refredin per poder engegar-los de nou. Per tot plegat, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar, el passat desembre, la licitació del subministrament i instal·lació de nous projectors de llum al cap de futbol per renovar els existents. De les vuit empreses presentades, la Junta de Govern ha triat l’empresa que ha obtingut una puntuació més alta.





Per altra banda l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’empresa adjudicatària de la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol -executada el 2011- han arribat a un acord: l’empresa assumirà part de les despeses de les obres d’arreglar deficiències al camp de futbol."

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que segons un informe extern encarregat el 2016 per les fuites d’aigua i incidències detectades en el terreny que envolta el camp de futbol municipal “l’estat del terreny de joc estava en bones condicions, però l’entorn del terreny de joc no presentava les condicions òptimes per a la seva utilització. Tot el voltant del terreny de joc es va realitzar amb un paviment de formigó in situ, que presentava fissures i assentaments diferencials per haver-se formigonat sobre terreny poc compactat, en diverses vegades i sense connectar els paviments entre sí mitjançant malla electrosoldada”.

El setembre de 2011 es va aprovar, per Junta de Govern, l’adjudicació del contracte de subministrament amb opció de compra de gespa artificial per al camp de futbol, per un import de 716.350€. Posteriorment, el març de 2012, es va recepcionarel subministrament i la instal·lació, posant de manifest que tant el subministrament com la instal·lació es trobaven en bon estat. No obstant això, el 2016 es va encarregar un informe extern sobre les incidències detectades i, el 2017, es van iniciar unes obres de reparació del paviment de formigó del voltant del camp de joc. Més tard, el desembre de 2019, van continuar havent-hi incidències relacionades amb el manteniment del sistema de reg i la situació del terreny. Després d’un nou tràmit d’audiència amb la contractista, l’empresa va posar de manifest, el febrer de 2020, que estava disconforme amb les responsabilitats que se li atribuïen. Finalment, després de reunir-se diverses vegades amb l’Ajuntament amb l’objectiu de clarificar les discrepàncies sobre les deficiències detectades i les responsabilitats que se’n poguessin derivar, l’empresa contractista ha manifestat la seva voluntat de contribuir a les despeses que puguin ocasionar les reparacions, tot i que no es considera responsable de totes les deficiències detectades. L’empresa també ha sol·licitat formalment, mitjançant escrit de 14 de novembre de 2022, el retorn de l’aval (o garantia definitiva) dipositat en el seu moment per un import de 35.817,50€.

Per tot plegat, la Junta de Govern del 30 de gener ha aprovat la recepció definitiva de l’obra de subministrament i instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal; declarar l’incompliment imputable a l’empresa Certis Obres i Serveis SAU en 6.000€ i iniciar l’expedient de devolució de l’aval a l’empresa i iniciar l’expedient de contractació per tal de dur a terme les obres acordades. En aquest sentit, l’Ajuntament va sol·licitar pressupost a una empresa constructora, el passat mes de juny, per tal de valorar el cost econòmic de les deficiències existents. El pressupost el va fer l’empresa Excavacions i Transports Rovira S.A. i l’import de les obres ascendeix a 12.805€ (IVA exclòs).