El Vendrell invertirà 1,8 milions d’euros en programes del SOC contra l’atur

L’any 2022 va finalitzar amb unes bones dades de la reducció de l’atur. La xifra de 2.600 persones que actualment estan en atur és de les més baixes des del 2008. Però l’objectiu és continuar reduint l’atur i situar-lo com a mínim a la mitjana catalana.



Una altra bona dada són els 11.600 contractes que es van signar al Vendrell al llarg del 2022, que és la xifra més elevada dels últims anys, sent un 12% més que a l’any 2021. I cal destacar que un gran percentatge d’aquests contractes són indefinits.

Tot i aquestes bones dades, des de l’EINA no es deixa de treballar per desenvolupar programes actius subvencionats pel SOC per a la reducció de l’atur, que aquest any 2023 tenen un pressupost total d’1,8 milions d’euros.

D’entre la varietat de programes, cal destacar els que hi ha adreçats a persones que cerquen orientació laboral; els plans d’ocupació; el Treball a les comarques; el pensat per a joves amb estudis universitaris perquè puguin tenir una primera experiència laboral, i els programes que ajuden a col·lectius que tenen especial dificultat a l’hora de trobar feina ja sigui per l’edat o per gènere (l’atur femení encara és superior al masculí).

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que “les polítiques actives d’ocupació per lluitar contra l’atur són una prioritat del govern municipal perquè és el principal problema del municipi i de la comarca. Per això, l’acció preferentment de l’EINA en tots els programes subvencionats pel SOC és per afavorir la inserció laboral de les persones que malauradament estan en situació d’atur”.