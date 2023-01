Calafell celebra la festa major de la Candelera del 2 al 5 de febrer

Calafell torna a celebrar la festa major de la Candelera del 2 al 5 de febrer. El nucli antic acollirà els actes programats, que tornen a incloure dos grans espectacles teatrals, en dies consecutius, i un reguitzell d’actes tradicionals i de cultura popular.

Serà una celebració del tot normalitzada, sense les restriccions per la pandèmia que hi havia ara fa un any. L’edició de 2021 va haver de cancel·lar-se. La regidora de Cultura de l’Ajuntament, Mònica Trepat, diu: “Hem dit ja en diverses ocasions que estàvem molt contents de tornar a celebrar festes i activitats amb total normalitat. Però no ens importa repetir-ho, perquè vol dir que tot ha quedat enrere”.

És una festa major d’hivern, que s’havia perdut i va recuperar-se l’any 1992. Concentra els seus actes al nucli antic del municipi i està dedicada a la Mare de Déu de la Cova, una advocació venerada al Castell de la Santa Creu i que es festeja el mateix dia que la Candelera.

El culte a la Mare de Déu de la Cova es remunta a principis de l’Edat Mitjana (està documentada una talla romànica que va ser destruïda durant la Guerra Civil) i està relacionat amb la tradició catalana de les marededéus trobades. Els anys que el 2 de febrer cau en diumenge se’n fa una celebració extraordinària: l’última va ser l’any 2020.