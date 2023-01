La música serà protagonista a Sant Jaume aquesta setmana

Durant aquesta setmana els responsables de l’escola de músicaorganitzaran 14 activitats en els quatre pobles de la comarca on imparteixen la formació musical, entre els qualsAquestes activitats són gratuïtes i estaran obertes a tot el públic, havent d’inscriure’s en algunes de elles.A Sant Jaume es farà el taller “Cant i impro” el dijous, 2 de febrer, a les 5 de la tarda a l’Aula de música de l’escola els Quatre Vents. El taller de cant i d’improvisació està orientat a la Jam Session que es farà l’endemà, 3 de febrer, a la Bisbal del Penedès, i a qualsevol persona interessada a aprofundir en aquest camp. Cal fer inscripció prèvia.El divendres, 3 de febrer, hi haurà doble activitat a Sant Jaume. D’una banda es farà el taller “Música en família” a 2/4 de 6 de la tarda a l’Aula de música de l’escola els Quatre Vents, una activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies on experimentaran amb la música a través de cançons, danses, instruments i jocs. Les persones interessades han de fer inscripció prèvia.L’altra activitat del divendres tindrà lloc al gimnàs de l’escola els Quatre Vents a la mateixa hora, 2/4 de 6 de la tarda, el taller “Moviment a través del flamenc”, adreçat a infants de 3 a 6 anys on exploraran les possibilitats del seu cos acompanyats de la música del flamenc.