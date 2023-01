Exposició de l’il·lustrador Ignasi Blanch a la Sala del Portal del Pardo

Del 3 de febrer a l’1 d’abril del 2023, la Sala Portal del Pardo acollirà l’exposició d’Ignasi Blanch “De Berlín al mar”, un títol que resumeix la trajectòria d’aquest il·lustrador i artista plàstic nascut a Roquetes (Baix Ebre) el 1964.

A la presentació de la mostra, l’escriptor Àngel Burgas explica: “Aquest mar d’avui és el que banya la platja de Sant Salvador, davant del qual l’il·lustrador treballa habitualment. No només són l’aigua i la sorra del Baix Penedès els que deixen empremta en els seus dibuixos, sinó també la llum, el silenci, i les postes de sol hivernals màgiques. Aquests elements mediterranis contrasten molt amb els del seu primer Berlín, a finals de la dècada dels vuitanta del segle XX, quan ell vivia a la capital (aleshores encara no ho era) d’un país de fred, de llum tamisada i tímida, en una ciutat que bullia de creativitat, joventut i aromes de llibertat, que no havia conegut al seu lloc d’origen ni a Barcelona, la ciutat on havia viscut durant els seus estudis universitaris a la facultat de Belles Arts”.

Cal destacar que el 1990 Ignasi Blanch va ser un dels seleccionats per pintar el Mur de Berlín, el que coneixem com la East Side Gallery. El mural Parlo d’amor, que segueix dempeus 33 anys després, parla sobre com cadascú ha d’estimar a qui vulgui, quan vulgui i com vulgui. L’artista va ser l’únic representant de l’estat espanyol en aquesta acció artística. En el 20è aniversari de la East Side Gallery va coincidir amb Olivia Newton John i casualment li va regalar el seu llibre Alícia al país de les meravelles, realitzat juntament amb Àngel Burgas; i així va ser com es van vincular les seves vides fins a la publicació de l’àlbum il·lustrat Liv On de la icònica actriu de la pel·lícula Grease.

Blanch ha il·lustrat molts llibres infantils i col·labora setmanalment a la revista digital Catorze. També es dedica a la docència i ha participat en diversos projectes solidaris. La seva obra és sincera i expressada des de la llibertat i les emocions. A les seves il·lustracions s’hi respira vitalitat banyada de colors roses, vermells i blaus, amb el pur traç del carbonet i el llapis, on les persones en són les protagonistes.

L'exposició s’inaugurarà el proper divendres 3 de febrer, a les 19 h, i es podrà visitar de dimarts a dissabte d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h (festius tancat).