La Bisbal contracta l’inventari de solars buits del municipi

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha contractat el geògraf bisbalenc Robert Vallès, per un import de 4.017,20€ (IVA inclòs) per elaborar un inventari de solars sense edificar del municipi i redactar una ordenança municipal sobre la neteja i manteniment de solars buits.

El contracte inclou:

La creació d’una base de dades en format Excel de tots els solars buits del municipi amb informació detallada de cada parcel·la, incloent-hi l’estat arbori.

L’elaboració cartogràfica amb la creació de la capa de solars sense edificar, per tal de poder gestionar la informació de forma gràfica.

La creació d’una ordenança adaptada a les particularitats del municipi per tal de poder gestionar administrativament els solars sense edificar: neteja, conservació de les parcel·les, etc.

Tenint en compte que és obligació dels propietaris de les parcel·les mantenir-les netes i conservar-les, l’Ajuntament vol aprovar una ordenança de neteja i manteniment de parcel·les sense edificar, així com un inventari de totes aquestes parcel·les. D’aquesta manera es vol evitar el risc d’incendis, així com altres problemàtiques com ara les molèsties que aquests terrenys provoquen al veïnat.