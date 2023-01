El Vendrell aposta per reforçar el paper de les famílies en la inclusió extraescolar

Dins del marc de treball de la Taula Inclusiva del Pla Educatiu d'Entorn i l'Ajuntament del Vendrell s’està treballant per. En concret, des de fa un curs ja s’han iniciat processos d'acompanyament i suport a infants en activitats a l'Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC), a l'Escola d'Art i a La Ballaruga.Per tal que aquest procés guanyi en qualitat i tingui el major èxit possible, s’ha començat aEn ell s’hi defineixen els nivells de suport i les accions necessàries per a que els infants i joves amb diversitat funcional (DF) puguin participar en les activitats extraescolars del Vendrell amb qualitat i igualtat de drets.En aquest punt, des de la Taula Inclusiva i l’Ajuntament es vol fer un pas més enllà i que aquest protocol compti també amb l’opinió i la participació de les famílies per millorar-lo i ampliar-lo. Per aquest motiu, aEn paraules de la regidora d’Educació, Silvia Vaquero, “la seva opinió ajudarà a fer un disseny de màxims, on la inclusió social de tots infants i joves del Vendrell amb DF sigui una realitat”.La incorporació i el paper més actiu de les famílies respon també a la voluntat d’aprofundir en l’atenció a la diversitat i alhora en la personalització de cada cas. El protocol ha de permetre crear un equip entre els professionals i les famílies que ajudi a reduir incerteses i angoixes, a facilitar la presa de decisions o trobar plegats solucions, estratègies i alternatives a situacions que sovint són delicades i complexes.Tal com ha explicat la regidora, “qui coneix millor als infants són les seves famílies i amb elles hem de treballar de la mà, tant des de l’Ajuntament com des de les entitats o les pròpies vetlladores, per obtenir el màxims beneficis per aquests nens i nenes”.Aquest sistema inclusiu, segons Vaquero, “s’ha de sustentar en una xarxa que a més compti amb l’escola i amb les entitats del territori. Un sistema que es basi en les capacitats, en el que els infants i joves saben fer, en les seves potencialitats i no en les seves mancances”, ha conclòs.