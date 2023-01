Torna el club de lectura fàcil a la Biblioteca Municipal de l'Arboç

Aquest dimecres es va fer la presentació del Club de Lectura Fàcil “Llegir per parlar”. Aquest club, que es reprèn després d’una llarga pausa, s'adreça principalment a persones que no estan acostumades a llegir llibres en català, que busquen un entorn on poder parlar, conèixer nous autors, aprendre vocabulari i compartir una estona tot practicant, ja que no només es llegeix, sinó que també es conversa entorn del que s’ha llegit.

Les sessions es faran el quart dimecres de cada mes, a les 10 del matí, a la Biblioteca Municipal de l'Arboç i la participació és totalment lliure i gratuïta. Durant la sessió de presentació s’ha repartit el llibre que es comentarà el mes de febrer. Aquests són els llibres que es llegiran fins al mes de juny:

• 22 de febrer: Joc brut, de Manuel de Pedrolo (adaptació de Laia Mateu)

• 22 de març: Hores secretes, de Núria Martí Constans

• 26 d'abril: L'home que va poder regnar, de Rudyard Kipling (adaptació de Vanessa Franderl)

• 24 de maig: Solitud, de Víctor Català (adaptació de Núria Martí Constans)

• 21 de juny: Tornar a Txernòbil, d'Ander Izagirre

Per participar-hi cal inscriure's prèviament a la Biblioteca Municipal de l'Arboç. Es pot demanar més informació a la mateixa biblioteca (av. Sant Jordi, 12, de l'Arboç - 977 67 19 92 - biblioteca@arbocenc.cat) o al Servei de Català del Baix Penedès (pl. del Centre, 5, del Vendrell - 977 15 71 75