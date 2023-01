Es dobla el nombre d’escoles per fer els cursets «Aprèn a fer xató»

A partir del 21 de febrer, més de tres-cents infants i adults del Vendrell, localitats i comarques veïnes podran inscriure’s als cursets que es desenvoluparan als diferents centres escolars. Com a novetat, es dobla el nombre d’escoles on poder fer aquests cursets i es canvia la manera de fer les inscripcions, que seran totalment digital i que es limiten a 30 inscrits per centre escolar.

Dos-cents infants nascuts entre els anys 2014 i 2008 podran aprendre a fer el xató vendrellenc als diferents centres educatius, que han posat els menjadors a disposició de l’Associació Gastronòmica de la Universitat del Xató i de la Regidoria de Promoció Econòmica. Les escoles Marta Mata, IE Àngel de Tobies, Pau Casals, Àngel Guimerà, IE Coma-ruga, Sagrat Cor, Àngels Garriga i el Centre d’educació especial Garbí participen en aquests cursets d’aprendre a fer xató més inclusius. Una altra novetat d’aquest any és la possibilitat de poder incorporar vinagre halal als ingredients.

D’igual manera, un centenar d’adults (nascuts l’any 2007 en endavant) podran fer el curset “Aprèn a fer xató” a l’escola Àngel Guimerà el dimarts 28 de febrer, a les 8 del vespre. Fins al 31 de gener, ja es poden fer les inscripcions mitjançant un formulari.

Per a qui necessiti suport digital o tingui dificultats a l’hora de completar el formulari d’inscripcions, es pot enviar un WhatsApp al 639 55 08 64 o anar a l’oficina de Promoció Econòmica (c/ Camí Reial, 15-17, 3a planta) del 25 al 31 de gener, de 9 h a 13 h.

Calendari de cursets “Aprèn a fer xató”

Dt. 21 de febrer, ESCOLA MARTA MATA, a les 17 h

Dc. 22 de febrer, IE ÀNGEL DE TOBIES, a les 14.15 h

Dl. 27 de febrer, ESCOLA PAU CASALS, a les 17 h

Dt. 28 de febrer, ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ, a les 17 h

Dc.1 de març, IE COMA-RUGA, a les 14.15 h

Dc. 1 de març, COL·LEGI SAGRAT COR, a les 17 h

Dj. 2 de març, ESCOLA ÀNGELS GARRIGA, a les 17 h

Dv. 3 de març, CEE GARBÍ, a les 15 h