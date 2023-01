S'obre la convocatòria per a la selecció de la imatge gràfica de Santa Anna

Les administradores i els administradors de Santa Anna 2023 ja estan treballant de ple en la Festa Major d’enguany i una de les primeres accions que duen a terme és la convocatòria per a la selecció de la imatge gràfica de la Festa Major del Vendrell 2023.

Avui dimecres 25 de gener s’obre la convocatòria per a la selecció de la imatge gràfica de la Festa Major del Vendrell 2023. S’hi pot presentar qualsevol persona física major d’edat o emancipada i empreses, professionals o amateurs del món de la comunicació, el disseny i/o art en general.

Al web de l’Ajuntament, a l’apartat de “El Vendrell per temes, Festes, Festa Major” es poden consultar les Bases, la convocatòria i els detalls de la mateixa, així com la documentació que cal presentar. Hi ha temps fins el dimarts 21 de febrer de 2023.