L'Arboç rep 900.000 euros per millorar l'eficiència energètica d'habitatges

L'Ajuntament de l'Arboç ha rebut més de 900.000 euros dels fons Next Generation per finançar la rehabilitació d'edificis residencials amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica d'aquells habitatges construïts abans del 1981.



Segons el consistori, se subvencionaran les actuacions que permetin reduir el consum de l'energia primària no renovable, com a mínim un 30%, i millorar l'aïllament de l'habitatge en un 25% o més. L'import de la subvenció anirà del 40% al 80% del cost de la reforma, amb un límit de 21.400 euros per habitatge. El consistori celebra que l'Arboç sigui un dels set municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que ha rebut aquest tipus de finançament.