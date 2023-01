Comencen les obres de millora de la plaça Pau Casals de la Bisbal

Han començat les obres de pavimentació i millora de la plaça Pau Casals de la Bisbal. Els treballs consistiran a compactar el terreny i pavimentar amb formigó armat, ja que el terra estava molt desgastat i tenia esquerdes. Les obres van a càrrec de l’empresa Excavacions i Transports Rovira S.A. i tindran un cost de 44.974,49€.

La Junta de govern del 2 de desembre va aprovar la contractació per dur a terme aquestes obres en un espai on es duen a terme molts actes municipals, hi juguen infants i hi aparquen vehicles. La setmana passada, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va avisar els veïns i veïnes d’aquesta zona sobre l’inici de les obres, ja que durant les setmanes que durin, no es podrà aparcar a la plaça i s’habilitaran passos de vianants per passar-hi i per entrar als habitatges.