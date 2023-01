Els joves del Vendrell pagaran tres euros a les actuacions del Temporada

La regidora de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, Silvia Vaquero, ha anunciat la creació del projecte “Temporada 3.0” que suposarà una baixada de l’import de les entrades del Temporada per als joves del Vendrell.Amb l’inici d’aquest projecte la totalitat de les“per poder ampliar el dret de l’accés a la cultura sense que el nivell de renda no pugui ser mai un obstacle per fer-ho”.Un informe del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya destacava que el nivell de renda i la classe socials dels joves són dos elements claus a l’hora d’accedir o no als espectacles culturals, i és per això que des del Govern del Vendrell “es vol obrir les portes dels nostres espectacles culturals a tots els joves”.L’any 2022 només un 9% dels usuaris totals del Temporada van ser joves, una dada que mostra la necessitat d’impulsar la cultura i fer-la atractiva i, sobretot, accessible a aquesta etapa de la vida. “L’objectiu és fidelitzar la joventut a un oci on la cultura jugui un paper fonamental, que els obri al coneixement i a noves experiències”.Vaquero ha destacat que “implementar el Temporada 3.0 vol dir anar un pas més enllà del que havíem fet amb l’1x5 i apel·lar directament als 8.000 joves vendrellencs d’entre 15 i 30 anys que es veuran beneficiats per una mesura tan necessària com aquesta”. A més, ha destacat que “sovint, per a persones d’aquesta edat, la renda és un obstacle per poder accedir a la cultura i aquesta és una realitat contra la qual hem de lluitar”.