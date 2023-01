Els centres per a gats i gossos de Calafell funcionaran properament

El centre de gossos i el centre de gats creats per l’Ajuntament de Calafell han rebut la llum verda de la Generalitat. Calia la declaració com a nuclis zoològics per a poder-los obrir i això ha arribat després de més d’un any de dilacions. A partir d’ara, en qüestió de dies podran començar a arribar animals als respectius equipaments, la inauguració oficial dels quals tindrà lloc el proper 1 de març.

Dijous passat, 19 de gener, va fer-se l’última inspecció a càrrec dels serveis tècnics de la Generalitat, que va acabar amb resultat favorable. Amb aquest resultat, l’autorització formal és cosa de dies i per fi acaba un periple burocràtic tan inacabable com incomprensible.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica que “hem hagut de bregar moltíssim per aconseguir el permís definitiu. Nosaltres ja havíem fet tot el que calia, amb una inversió molt important. I era incompresible que el govern català ens ho tingués aturat sense explicacó aparent”

En aquest període, afegeix Ferré, “ens hem sentit dir de tot perquè els centres de gossos i de gats no s’obrien. I mira que no podia ser més absurd que haguéssim fet la inversió i les obres i, després, no volguéssim obrir-ne les portes. Oi que no tenia ni cap ni peus?”.

L’alcalde diu també: “Malgrat tot el que ha passat, el més important és que a data d’avui podem posar en marxa dos dels més importants projectes de benestar animal que hem impulsat. Els més importants en aquesta matèria que s’han fet mai al municipi, gràcies al projecte Calafell Pet Friendly”.

El centre d’acollida de gossos s’aixeca en terrenys del Parc Empresarial, amb una superfície d’uns mil metres quadrats. Tindrà capacitat per a una setantena de gossos i la seva finalitat principal serà aconseguir-los una adopció. I en aquest sentit s’hi desenvoluparan dos projectes per tal que els que els gossos que hi siguin recollits tinguin més oportunitats de trobar una nova llar.

D’una banda, es fomentarà que persones grans, sobretot les que viuen soles, adoptin un animal de companyia. Un gos que els ajudi a no sentir-se sols i a fer que surtin de casa a diari.

De l’altra, es buscarà facilitar l’adopció de gossos potencialment perillosos, que són els que més difícil tenen trobar una família, amb una idea innovadora: que acompanyin dones maltractades. No es tracta, en cap cas, d’ensinistrar gossos de defensa o atac. Es tracta que, amb la seva companyia, les víctimes de violència de gènere se sentin més segures.

El centre de recuperació felí, de la seva banda, està a la muntanya del Comú. Ocupa una superfície de 112,56 metres quadrats, que inclouen una sala veterinària i un espai de quarantena. A l’exterior hi ha un espai tancat per al lleure dels gats

El centre està concebut per als gats ferals que necessitin una atenció puntual, i ser reintegrats després a la seva colònia. Pot ser per una malaltia, una ferida... També hi ha una zona per a gates amb cadells molt petits. Sempre seran estades molt breus.