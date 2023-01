El llibre que reivindica el paper invisibilitzat de les dones

Aquesta setmana s’ha presentat el llibre Fer la bugada al Baix Penedès de Gisela Alcón. L’autora vendrellenca està llicenciada en Filologia Anglogermànica i catedràtica de llengua anglesa a secundària. Té un màster en Investigació i Docència en estudis feministes de gènere i ciutadania.



Combina el món de la docència amb la literatura i la recerca del món de les dones. Va guanyar la beca d’investigació Jaume Ramon i Vidales convocada per l’Ajuntament del Vendrell l’any 2010 amb l’obra El Vendrell de Maria Julivert Aulés, entre els feminisme i l’esperantisme: societat i cultura als anys 20. Va presentar la recerca sobre Pilar Belmonte Vidal i les primers bibliotecàries de la vila del Vendrell, i sobre el grup Filatelo; va rescatar de l’oblit la cantant d’òpera Carlota Gestí. Així com, inicià una campanya per salvar el safareig de la carretera de Santa Oliva, l’any 2017.

Fer la bugada al Baix Penedès pretén ser un viatge pels municipis de la comarca, per descobrir el patrimoni que representen els safaretjos públics. L’autora dona veu a les dones que recorden la seva feina al safareig creant un espai propi on es cantava, es parlava i plorava. Molts safaretjos públics d’aquesta comarca estan reconstruïts i senyalitzats; per tant, el llibre esdevé una invitació a visitar-los a través dels testimonis de les seves protagonistes.