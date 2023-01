Les obres d'ampliació del CAP de l'Arboç s'iniciaran a finals d’any

L'Ajuntament de l'Arboç celebra l’anunci que ha fet Imma Grau, gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona de visita al CAP de l’Arboç, a les instal.lacions provisionals que van entrar en funcionament el passat 11 de gener i que serveixen per antendre als pacients mentre es realitza l’ampliació definitiva d’aquesta instal.lació. Les obres, incloses en els pressupostos de la Generalitat del 2022 s’iniciaran el darrer trimestre de 2023 i finalitzaran el 2024. El nou edifici s’ubicarà al mateix pàrquing a tocar de les instal.lacions actuals en uns terrenys municipals cedits per l’Ajuntament, i comptarà amb una superfície útil d’uns 400m2.

Aquesta ampliació, tal i com ha explicat la gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, respon a la voluntat del Departament de Salut per donar resposta a totes les necessitats i dimensionar les instal.lacions a la població de l’Arboç i voltants, que actualment ja és de 16.000 persones. Amb l’obertura de les instal.lacions provisionals, s’han pogut incorporar nous professionals que presten servei a l’Arboç i evitar molts desplaçaments al Vendrell i Calafell. Actualment, en aquestes instal.lacions provisionals es disposa de sis consultes en les quals es centralitza l'atenció pediàtrica, l'atenció a la dona, l'atenció a la salut mental tant d'adults com d'infants i joves, treball social, educació maternal i l’activitat de fisioteràpia.

L'alcalde de l’Arboç Joan Sans ha agraït la visita i s’ha felicitat per l’anunci de l’inici de les obres aquest mateix any. Ha recordat que aquesta és una reivindicació de fa més de 15 anys i ha reclamat el retorn de les urgències 24h el més aviat possible. “Estem contents per aquest anunci, però hem d’oferir un servei de qualitat a tots els arbocencs i arbocenques i els ciutadans dels pobles del voltant, i això passa pel retorn del servei d’atenció d’urgències les 24 hores del dia”. Aquest servei es va oferir a l’ABS de l’Arboç fins a l’any 2011.

Actualment l’ABS de l’Arboç ofereix un servei d'atenció continuada tots els dies de l'any de 8 a 20h.