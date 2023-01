El Servei d'Ocupació de l'Arboç ha atès a un total 2.176 persones

El Servei d’Ocupació Municipal (SOM) de l'Ajuntament de l'Arboç ha atès durant l’any 2022 un total de 2.176 persones que cercaven feina, es volien formar o tenien algun dubte relatiu a l’ocupació. A més, s’han donat d’alta d’aquest servei 372 nous usuaris dels quals 286 són arbocncs/arbocenques i la resta, 86, dels pobles veïns.

Des de la regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de l’Arboç es valora molt la importància d’aquest servei municipal que té per objectiu principal identificar les ofertes de treball existents al municipi i voltants per posar-les en contacte amb les persones donades d’alta d’aquest servei que estan en recerca activa de feina i segons perfil, poder derivar-les a les empreses. Durant aquest any 2022, s'han gestionat un total de 171 ofertes laborals de les quals, 35 persones derivades per aquest servei han estat contractades.

El Servei d’Ocupació també ofereix formació ocupacional i específica del sector, orientació, informació d'interès per a poder graduar-se de la ESO formacions, cursets. Així com la derivació de persones amb discapacitat als corresponents centres de treball.

Per últim, des del SOM també s’ofereix una sèrie d'ajuts als emprenedors per a obertura de locals, altes d'autònoms/es, ajuts per a contractació de personal i ajuts per als estudiants en relació amb el transport escolar. També es gestionen els programes de Garantia Juvenil, així com plans d'Ocupació provinents del SOC.

Tothom que estigui interessat es pot adreçar a la primera planta de la Casa de Cultura els matins d’11:00h a 13:00h i les tardes de dimarts i dijous de 16:00 a 18:00h.