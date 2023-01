El poble abandonat de Marmellar celebra el seu mil·lenari

Aquest any 2023 és especial per al municipi del Montmell. El motiu és que es compleixen mil anys del primer document en el qual s'anomena Marmellar com a poble. L’ajuntament del Montmell te previst commemorar aquest mil·lenari al poble de Marmellar el dia 14 de maig coincidint amb la festivitat de Sant Isidre, que era un dels patrons del poble. Per aquest dia es preveuen diferents activitats com una caminada de Marmellar al Castell de Marmellar, un dinar popular i una recreació històrica.

Aquesta iniciativa ha estat proposada per Jordi Casas, comptant amb la total col·laboració de l'ajuntament del Montmell, de família descendent de Marmellar i qui va trobar aquesta referència en un document de compravenda de terrenys del 1023.

Marmellar va quedar deshabitat fa més de seixanta anys per les dures condicions de vida i, des d'aleshores, el poble s'ha anat degradant. Diferents successos que van tenir lloc els anys noranta van crear una llegenda negra sobre el nucli que encara es manté. Alguns dels descendents de Marmellar volen contrarestar aquesta visió recordant com era el poble quan estava habitat. El programa s'acabarà de definir els pròxims mesos i anirem actualitzant la informació a mesura que es vagi confirmant.