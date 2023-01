El Vendrell activa la licitació del servei de neteja viària

La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Recollida de residus, Núria Rovira, ha anunciat que aquest dilluns 16 de gener s’ha publicat alUn nou contracte, ha explicat Rovira, “que representarà un salt qualitatiu molt important en el servei i que ens ha de conduir cap a un Vendrell més net, més amable i més agradable”.Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins l’1 de març de 2023 14.30h ). LaEn concret, el contracte presenta una actualització del servei per adaptar-lo a les noves necessitats del municipi amb un 35% més d’inversió -posant 600 mil euros més fins arribar als 2,3 milions d’euros anuals-, amb una ampliació d’hores de servei, amb un reforç de personal i amb una renovació de maquinària per una de més eficient i més àgil. També es preveu que el contracte incorpori eines que permetin fer-ne un millor control i gestió.Segons ha explicat la regidora, una altra de lesNúria Rovira ha explicat que també es preveu ampliar els torns de neteja, passant a fer-los tant de matí i tarda com de nit , i que s’incrementarà la presència a tots els barris i urbanitzacions del Vendrell, a més d’intensificar-la en mesos clau, com la temporada d’estiu.El nou contracte també preveu una coordinació més gran amb el servei de parcs i jardins i amb el futur contracte de la recollida de residus.La renovació del contracte de la neteja viària era una de les