Calafell comença a Fitur la reconquesta de l’ocupació turística

Turisme de Calafell és present del 18 al 22 de gener a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur). Serà la primera etapa de la reconquesta de l’ocupació turística anterior a la pandèmia, que és el gran objectiu de l’Ajuntament per a aquest 2023 en matèria d’economia local.

“La temporada de 2022 va ser bona, fins i tot molt bona considerant d’on veníem”, diu l’alcalde, Ramon Ferré. Afegeix: “Però hem de consolidar el que hem recuperat i incrementar-ho en uns quants punts percentuals: Per això hem de sortir a vendre el municipi amb més intensitat que mai”.

A Fitur i en fires posteriors, Calafell farà èmfasi en productes d’èxit, com el turisme familiar. Tanmateix, buscarà donar-se a conèixer com a destinació sostenible i intel·ligent. És més, durant el certamen, Calafell rebrà el distintiu de Destinació Turística Intel·ligent, una aposta per atreure noves demandes del mercat.