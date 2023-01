Cunit rebaixa els preus de la zona taronja per Setmana Santa

L’Ajuntament de Cunit ha rebaixat els preus de la nova zona taronja de pagament planificada al barri marítim. El consistori ha revisat les tarifes arran de les nombroses queixes veïnals, especialment pels preus que afectaven les segones residències. Tot i que la zona de pagament s’havia d’estrenar l’estiu passat, el govern va haver de posposar-la pel retard de diversos tràmits legals. L’executiu ha garantit aquest dimarts que ja té els parquímetres i que al febrer començarà a pintar les 2.200 places taronges per tirar endavant la prova pilot a partir de Divendres Sant. En paral·lel, pel que fa a les noves bonificacions de la C-32 sud, l’executiu cunitenc exigeix a la Generalitat que concreti quan es posaran en marxa.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, ha recalcat que el municipi “necessitava” instaurar un sistema d’estacionament regulat a la platja per resoldre el “caos” de mobilitat en què es veia immers el barri cada estiu. Durant la trobada amb la premsa que l’Ajuntament organitza anualment, Lorenzo ha apuntat que el municipi triplica la població durant l’estiu i ha dit que també hi havia un factor “mediambiental”, per evitar la constant circulació de vehicles que buscaven aparcament sense trobar-ne.

Al mateix temps, el regidor ha recordat que Cunit havia quedat com l’únic municipi de la costa penedesenca entre Calafell i Sitges on no es pagava per aparcar als barris marítims, fet que atreia nombrosos banyistes però multiplicava els problemes de circulació.

Pel que fa a les tarifes de la zona taronja, inicialment es preveia un preu de 0,50 euros per dia per als veïns de Cunit que viuen fora dels carrers afectats, mentre els residents a l’àrea d’estacionament regulat podien optar a pagar 10 euros per tota la temporada. Les noves tarifes finalment rebaixen a 0,30 euros el preu diari pels veïns de fora de la zona de la platja.

En relació als propietaris de segones residències -un perfil de veí molt estès a la zona marítima-, inicialment l’Ajuntament havia acordat que podrien pagar 20 euros per setmana. Després de diverses queixes i d’una protesta als carrers, el consistori ha acordat un nou sistema de tarifes per als veïns de segona residència: 20 euros setmanals, 50 euros mensuals o 70 euros per a tota la temporada.

“Vam entendre que pagar 20 euros cada setmana era una despesa molt important per als estiuejants que venien a passar gairebé dos mesos al seu apartament”, ha apuntat aquest dimarts el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, que ha dit que no hi ha hagut cap modificació per als visitants. En aquest cas, podran pagar 6 euros per la franja de matí o tarda, o 10 euros per a tot el dia.

Lorenzo ha detallat que a partir del 15 de febrer començarà la senyalització de totes les places. En seran 2.200. Tot i que el projecte inicial preveia aparcament a les dues voreres de tots els carrers situats entre la via del tren i la platja, al final hi haurà alguns trams on només se senyalitzaran places en una de les dues voreres per garantir el pas dels vehicles d’emergències. Les places perdudes amb aquest canvi s’ubicaran a l’aparcament que hi ha a tocar de l’avinguda de la Font.

El govern garanteix que a partir de Divendres Sant, el 7 d’abril, començarà la prova pilot per posar en marxa la zona taronja. Fins el 15 de juny els usuaris hauran de pagar durant els caps de setmana i festius però no se sancionarà aquells que no ho facin. A partir d’aquesta data, quan es considera que comença la temporada de platges, el sistema de pagament funcionarà de dilluns a diumenge i sí que hi haurà sancions per a qui no aboni el tiquet.

Concreció sobre els abonaments de la C-32

D’altra banda, aquest dimarts l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, ha reclamat que la Generalitat concreti quan entraran en vigor els nous descomptes de la C-32 sud. La queixa és en relació a la gratuïtat del tram Cubelles – el Vendrell, que el conseller Juli Fernández va anunciar per a principis del 2023 però per a la qual encara no hi ha data.

“Estem d’acord en què no es pot rescatar l’autopista, però volem polítiques de discriminació positiva vers el nostre territori”, ha asseverat Casañas, tot lamentant que el Baix Penedès i el Garraf són “l’únic territori” que paga peatges tots els dies de la setmana, en al·lusió a les noves bonificacions de la C-16, al nord de Catalunya. En aquest sentit, Casañas ha recalcat que els ajuntaments del Penedès Marítim no es conformen amb la gratuïtat de la C-32 entre Cubelles i el Vendrell i ha reclamat novament una bonificació del 100% de dilluns a divendres per al peatge troncal de Cubelles, per poder circular fins a Sitges sense pagar.