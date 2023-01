Article de Miquel Casellas: «El Vendrell, en plena forma literària»

En aquestes darrers mesos he aconseguit estar absort del que passa la secció d’actualitat del Vendrell i comarca i m’ho he passat pipa pujant i baixant per altres seccions de la cròniques .

Des de que li van donar el Sant Jordi a la Maria Carme Cardó, que era un d’aquestes coses més clares que l’aigua i que tard o aviat havia de fer-se realitat. Hem viscut uns mesos on els polítics segueixen jugant amb els seus solitaris esperant que la gent els votin i puguin aconseguir el poder local per seguir allargant aquest Pla d’Ajust fruit d’haver gastat més que estalviat. Som pobres al Vendrell i només poder viure de subvencions i ajudes que després ens gastem en grans obres que utilitzen quatre persones com el carril bici i aquella obra magna que ha costat un ull de la cara del pobre Tobies i una part de l’altra.

Doncs després d’aquesta pubilla vendrellenca que va fer la seva guerra fa uns anys, ara hem vist com persones vinculades al Vendrell o una VTV (Vendrellenca de Tota la Vida) ha estat protagonistes d’aquests mesos que de mica en mica va caient del calendari.

Començarem per la Yasmina Cánovas que amb la seva trilogia “Muta, Renace i Vive” ens porta a llocs llunyans de casa nostra amb les seves lluites, somnis, heroïnes que estan allí per fer un món millor sense aquesta desigualtat que marca els rics dels més desafortunats. Una història on les dones plantegen les seves solucions per treure de sobre aquest masclisme que les vol reduir. Moltes aventures en tres llibres que et porten per llocs que poques vegades surten els mitjans oficials de comunicació que arriben a casa nostra.

Per altra banda, trobem a Mariana Milán que després d’anar bastint la seva primera obra vuit anys al final ha vist com ha sortit a la llum el seu primer llibre que en forma de novel·la amena i propera t’ajudarà a trencar, com ella, les barreres que fins ara l’havien allunyat del seu somni d’escriure un llibre i per això es diu “ Sueños Cumplidos”. No patiu que si tot va bé trobarem una segona part que encara s’està coent a foc lent. Aqui el llenguatge és molt planer i arriba a tothom sense paraules complicades i ni artificis d’altres vols. Llenguatge planer que arriba a tothom sense cap tipus de problema.

Per altra banda, tanquem aquestes dates amb la jove Gemma Ventura guanyant el Josep Pla amb el seu llibre “la Llei de l’hivern”. Un llibre que ben aviat tindrem a les nostres mans i segurament serà un dels bestsellers del Sant Jordi perquè la Gemma és una persona excepcional i quan escriu no ho sap dissimular.

Doncs aquestes 4 dones han estat les grans protagonistes d’aquests mesos i cadascuna en el seu lloc han superat les expectatives inicials en un món incert.

Podrem ser rics o pobres, però sempre hem de tenir la literatura per poder entendre el món i aspirar a un món millor. Aquest serà la nostra millor riquesa i el millor tresor que podem guardar en les nostres targetes personals. La veritat és que estem de sort i per acabar d’adobar la Montse Sendra, una jove del Vendrell amb molt de futur, activista cutural i de les xarxes que van fent una important feina de formigueta ja és doctora en filologia. Molta sort i seguim endavant i que no decaigui.