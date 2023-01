Adjudicat el projecte de museïtzació del Parc del Circ de Calafell

L’Ajuntament de Calafell ha adjudicat la realització del projecte del Parc de Circ a l’empresa Espai Visual. Aquesta adjudicació fa avançar la instal·lació al nostre municipi del fons històric del Circ Raluy Legacy, que oferirà una experiència cultural i turística única.

L’adjudicació es refereix a una proposta inical que caldrà anar concretant a mesura que es desenvolupi la iniciativa. En particuar, s’haurà d’adaptar al material del Circ Raluy Legacy que estigui disponible al llarg del temps. L’adjudicatària també haurà d’anar dissenyant els espais necessaris per a l’escola de circ, vinculada a aquest projecte.

En paral·lel, ja s’està redactant el projecte de gestió de l’escola de circ. Aquesta escola serà un servei artístic formatiu, relacionat directament amb l’arrelament a Calafell de la trajectòria històrica del Circ Raluy Legacy. I es desenvoluparà en relació directa al projecte d’escola de música i arts de Calafell.

“El circ és art i al nostre municipi es farà ben evident”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

El museu i l’escola que el Circ Raluy Legacy tindrà a Calafell, gràcies al conveni signat amb l’Ajuntament, serà un equipament que oferirà una experiència cultural i turística única. Aprendre circ, gaudir de les seves emocions, trepitjar una pista, sentir-se artista..., estarà a l’abast de tothom, especialment dels infants i les seves famílies. I serà possible de la mà d’una llegenda del circ, com és el Raluy.

La família Raluy explica que el projecte crearà un museu sense precedents, que serà referent del món del circ. Indiquen que serà un espai interactiu on es podrà experimentar, expressar-se, aprendre, veure i tocar”. I afegeixen que “serà un lloc on no tan sols coneixerem la història centenària d’una nissaga com la dels Raluy, amb sis generacions a les espatlles, sinó també la història del circ des dels seus inicis”.

De la seva banda, l’Ajuntament, per boca de l’alcalde, expressa la idea que “aquest projecte aporta una experiència única que podrà oferir el nostre municipi. Ens posa en un mapa en el qual poquíssims pobles i ciutats hi són””.