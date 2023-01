La Policia del Vendrell controla i sanciona el mal ús dels patinets elèctrics

Des d’aquest dilluns 16 de gener i fins el proper 16 de febrer , la Policia local durà a terme una, com els patinets elèctrics, que incompleixin la normativa establerta.El primer tinent d’alcalde, Christian Soriano, ha explicat quede la resta d’usuaris de l’espai públic, sobretot en zones de vianants, voreres, i especialment també, en molts carrers estrets com els que hi ha al nucli històric.Segons Soriano, “cal conjugar la vessant més pedagògica, com hem anat fent, parlant amb instituts, fent campanyes de sensibilització per diferents canals d’informació municipals, amb la vessant sancionadora. Ara cal anar un pas més enllà, ser més contundent contra l’incompliment de la normativa vigent, sobretot per protegir la seguretat del vianant”.La campanya vol incidir, doncs, en aconseguir un ús més responsable d’aquest mitjà de transport i evitar al màxim els possibles accidents. Així mateix, també es farà control de la conducció de bicicletes i bicicletes amb pedaleig assistit.Tal i com ha explicat Christian Soriano, la Policia local ja fa de forma habitual tasques de control del compliment de la normativa en aquesta matèria. De fet,Ara, però, es vol fer un control més específic i per això al. Tot i això, la resta d’agents en servei, mentre no tinguin cap altre servei assignat, també tindran com a prioritat efectuar controls dels vehicles VMP durant el seu patrullatge ordinari per la zona que els correspongui.Cal recordar que els vehicles de mobilitat personal són dispositius amb motorització elèctrica i velocitat màxima de 25 km/hora ( monocicles, patinets elèctrics i segways). Aquests estan subjectes al reglament general de circulació i per tant, el seu incompliment, pot comportar sancions que van des dels 80 € (en supòsits com entorpir la circulació o crear perjudicis i molèsties innecessàries) a 200 euros (en el cas de conduir un MPV de forma negligent; per conduir utilitzant cascs o auriculars; per transportar més persones de les autoritzades; per circular per una vorera o zona de vianants, etc), a 500 € en el cas de conducció temerària o fins i tot a 1.000 euros per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.