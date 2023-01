El Cicle Gaudí recupera la memòria cinematogràfica del Tívoli

La programació del Cicle de Cinema Gaudí iniciada el darrer trimestre de l'any passat seguirà amb noves propostes a l'Auditori del Tívoli de cara a aquest any 2023. El Vendrell es va adherir al Cicle Gaudí el passat mes de setembre, recuperant així l'essència del Tívoli com a sala de cinema. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Silvia Vaquero, la iniciativa ha tingut una molt bona acollida i les quatre primeres pel·lícules han aconseguit aplegar més de 500 persones de públic.

Segons Vaquero, l’aposta pel Cicle Gaudí, inclosa en la programació del Temporada, “és una manera de programar cultura des del record, recuperant espais i recuperant la memòria, recordant com aquest espai emblemàtic del municipi va ser durant molts anys el cinema on, grans i petits, podien gaudir de la projecció de les pel·lícules, així com del fet social que implicava anar al cinema”.

La cartellera prevista per aquest primer trimestre del 2023 arrencarà amb la projecció, el proper dijous dia 19, de la pel·lícula '42 segundos', del director Dani de la Orden i Àlex Murrull. El film és amb versió original castellà, i té una durada de 109 minuts.

El 16 de febrer s'emetrà 'Un año, una noche', del director Isaki Lacuesta, amb versió original francesa, subtitulada amb català, i amb una durada de 130 minuts.

La darrera pel·lícula programada del trimestre serà 'Suro', de la directora Mikel Gurrea, amb versió original en català, que es podrà veure el 16 de març.

Totes les sessions seran a les 20h, a preu general de 4,50 € (3€ pels usuaris de Carnet Jove, Biblioteques de Catalunya i federació d'ateneus).

Les entrades pel Cicle Gaudí ja es poden adquirir a la web www.temporada.cat i de forma presencial a l’Escola Municipal de Música Pau Casals, els divendres de 10 a 13h, o bé abans de la projecció.

El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Fundació SGAE i la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Constitueix una xarxa estable de sales a Catalunya que porta diverses pel·lícules catalanes al llarg de l’any, a un centenar de poblacions de tot el territori.