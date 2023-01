El Ball de l'Òliba de Sant Jaume dels Domenys ja és una realitat

L'any 2020 els membres del Ball de Bastons van creure oportú crear unDesprés d'un llarg treball per aconseguir els recursos necessaris, el passat desembre a la sala d'actes de Cellers Domenys, es va fer la presentació oficial del nou ball del municipi, el Ball de l'Òliba.L'òliba és una au nocturna que simbolitza la saviesa i, entorn a aquesta idea,Es diu que quan fa molts anys van arribar els romans, aquests van atorgar diverses divinitats a cada municipi. La deessa Minerva va voler fer arribar el seu missatge a tots els nuclis històrics de Sant Jaume dels Domenys i per tal de transmetre’l, va convertir l’aigua de la font de la vila en saviesa. Un grup de vuit òlibes repartiria l’aigua divina a cadascun dels nuclis i totes les persones que fossin ruixades podrien ser sàvies.Són vuit, per tant, les òlibes que formaran el ball, tot i que de moment, se n'han creat sis exemplars d'un mateix motlle. Ara falta adaptar-les perquè puguin llançar aigua. Aquestes òlibes s'han construït al Taller el Drac Petit de Terrassa de la mà deque també va ser present a l'acte.En la presentació, els creadors van assegurar que feia falta un ball que no requerís compromís en els assajos i fos senzill d'aprendre i per això van pensar en un ball de bèsties adreçat a nens i nenes de cinquè i sisè de primària. Per arribar a tots els infants d'aquests cursos, l'entitat comptarà amb la col·laboració de l'escola Els Quatre Vents. Cada òliba tindrà un nom propi que s'escollirà entre les propostes dels mateixos infants. Està previst que entre els mesos de maig i juny s'ofereixi una activitat extraescolar per aprendre el ball.La música que acompanyarà les òlibes i el vestuari també han estat escollits per l’ocasió. Per al ball s’ha triat la Marxa de la bandera, una de les moltes cançons recuperades dels Gonsers, gràcies a la participació del graller vendrellenc, el Jordi López. Pel que fa al vestuari, portaran una camisa blanca, unes espardenyes i uns pantalons bombats amb un to marró clar que simbolitzen el plomall i un mocador.