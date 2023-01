El Vendrell acollirà la Fira Comarcal de la Formació Professional

Els dies 15 i 16 de març, el jardins de l’Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga acolliran la 1a edició de la Fira de Formació Professional del Baix Penedès, que té com a objectiu difondre l’oferta formativa comarcal, tant reglada impartida pels centres de secundària com la no reglada que ofereixen els serveis d’ocupació de la comarca.

Aquesta fira de formació professional és un projecte que sorgeix de la cooperació aquests últims anys entre els municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d'ocupació i desenvolupament econòmic. La fira va dirigida principalment als alumnes que cursen l'ESO i que aviat hauran d'orientar la seva continuïtat formativa.

Les accions previstes s'agrupen en tres àrees i espais:

· Carpa I – Estands informatius: Espais habilitats a les carpes perquè les entitats participants (majoritàriament centres de formació) puguin atendre i respondre preguntes dels assistents i informar de les famílies professionals impartides.

· Carpa II i Escenari exterior: Exhibició i demostració d'activitats i projectes desenvolupats per les entitats educatives.

· Aula externa: Xerrades informatives.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que “és evident que la formació professional és un dels gran reptes que té el país per ampliar notablement el seu nombre de places. També cal augmentar l’oferta d’opcions i ajustar-la més i millor al mercat laboral. I amb aquesta fira es vol donar a conèixer als alumnes que acaben l’ESO l’àmplia oferta de cicles formatius que ja hi ha a la comarca”.

Els instituts de la comarca que imparteixen formació professional són: Institut Andreu Nin (el Vendrell), Institut Mediterrània (el Vendrell), Institut Camí de Mar (Calafell), Institut Ernest Lluch (Cunit) i Institut La Talaia (Segur de Calafell).

També es preveuen punts d’informació de centres amb batxillerat, de gremis, de la Fundació Inform, del Consell Comarcal del Baix Penedès, de l’Escola d’Hostaleria del Baix Penedès, de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG), de l’Oficina Jove del Baix Penedès, de la Cambra de Comerç de Tarragona i dels Serveis d'Ocupació de la comarca.