L'Ajuntament de l'Arboç treballa en un pla local d'habitatge

L'Ajuntament de l'Arboç treballa des de fa un any la creació d’un nou Pla Local d’Habitatge per determinar les principals polítiques públiques a desenvolupar en matèria d’habitatge a la vila en els propers anys amb l’objectiu d’establir línies d’actuació que ajudin a transfomar la vila per adequar-la a les necessitats habitacionals del futur.

Un dels primers passos que s’està realitzant és una diagnosi de la situació actual de l’habitatge a la vila per conèixer quin és l’estat actual de l’habitatge de propietat, el de lloguer,etc. Aquesta diagnosi també inclou la revisió del pla urbanístic actual de la vila, en quin punt es troba i la revisió dels plantejaments municipals en aquesta matèria.

Així, amb la finalitat de revisar els objectius i plantejaments inicials de l’Ajuntament i contrastar les idees clau que surten de la diagnosi, la corporació municipal vol conèixer l’opinió ciutadana sobre aquest tema i donar l’oportunitat que els arbocencs i arbocenques puguin participar d’aquest ambiciós projecte aportant les seves idees, propostes i punts de vista. Per això, s’ha creat un qüestionari digital.

En aquest sentit, aquest formulari és una de les activitats vinculades al procés de participació ciutadana que cal realitzar per garantir un espai en la qual la ciutadania de l’Arboç pugui manifestar el seu punt de vista i fer les seves propostes.