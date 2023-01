Impulsem el Penedès i Junts signen un preacord de cara a les eleccions municipals

Impulsem el Penedès i Junts han signant un preacord per concórrer a les eleccions municipals del maig com a coalició. Segons ha fet públic el partit penedesenc constituït recentment, hi ha embastada una entesa entre les dues formacions, que ara s’elevarà als respectius òrgans de decisió abans de donar el pacte per tancat.



Impulsem el Penedès recorda que ja té més de 40 candidatures confirmades a municipis de les quatre comarques de la vegueria. La majoria d’alcaldables provenen de l’òrbita post convergent. El partit recorda que al congrés fundacional va aprovar el Decàleg Penedès 2030, on marca els objectius territorials a defensar. Assegura que seran “irrenunciables” a l’hora de tancar la coalició amb Junts.

Al congrés celebrat al novembre, el president d’Impulsem, Jaume Casañas, ja va apuntar que estudiaven fer candidatures conjuntes tant amb Junts com amb el PDeCAT, i afegia que havien rebut peticions d’altres partits. A la constitució d’Impulsem el Penedès hi van assistir, entre altres, els alcaldes de Vilafranca del Penedès, Masquefa, Santa Fe del Penedès, Font-rubí o Canyelles, tots sota les sigles de JxCat a les darreres municipals. També hi era el nou alcaldable de Junts a Vilafranca, i l’alcaldessa de Cubelles, que governa amb un partit independent i havia estat membre de l’executiva comarcal del PDeCAT.