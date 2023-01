Nekane Aramburu agafa les regnes del Museu Fenosa del Vendrell

Aquest dimecres s’ha fet la presentació pública dedesprés que aquesta gestora cultural i museòloga guanyés el concurs convocat per tal de substituir Josep Miquel García, qui s’ha jubilat després d’ocupar el càrrec durant els últims 20 anys.L’alcalde del Vendrell i president del Patronat de la Fundació Apel·les Fenosa, Kenneth Martínez, ha agraït la tasca de Josep Miquel García i alhora ha donat la benvinguda a Nekane Aramburu, de qui ha destacat “ la”. Martínez ha avançat que la nova direcció representarà un “revulsiu i una nova mirada” a la Fundació i al Museu, “que han de permetre seguir avançant perquè la figura d’Apel·les Fenosa i la seu del Museu -la casa del Portal del Pardo-, siguin un emblema del Vendrell”.De la seva banda, Nekane Aramburu, ha explicat que, a grans trets, el projecte de direcció que ha desenvolupat per a la Fundació està basat en dues línies: “”. Aramburu ha afegit que el projecte es centra, doncs, en la projecció de l'entitat en el seu marc de proximitat, però també en la seva internacionalització, per tot el que representen les figures de dos artistes tan rellevants com Apel·les Fenosa i Nicole Florensa.Nekane Aramburu ha avançat que la seva gestió passarà també per imprimir una mirada feminista a la gestió de l’equipament cultural i per això, en aquest sentit, es vol potenciar la figura de Nicole Florensa com a impulsora de la Fundació.També ha explicat que al proper mes de març, habitualment dedicat a la visibilització de la dona, des del museu es durà a terme alguna acció relacionada amb Nicole així com amb algunes obres que hi ha al museu com elI és que segons Aramburu, “aquesta figura de Dora Maar ens parla d’una historiografia que no és tan heteropatriarcal com la que tradicionalment ha explicat la història de l’art i també ens permet construir noves maneres de comunicar i de treballar amb la societat actual”.Un altre dels objectius prioritaris de la nova direcció és seguir enfortint i potenciant el treball en xarxa, tant amb les diferents associacions i agents més propers, com amb altres museus d’autor i equipaments culturals d’àmbit nacional i internacional.Així mateix, Nekane Aramburu ha expressat la voluntat de”, obrint espais del Museu per a l’activitat cultural i social del municipi, “recuperant l’esperit de casa oberta que tenia quan hi vivien Apel·les Fenosa i Nicole Florensa. Hem de fer que la gent se senti el museu com a propi”, ha conclòs.